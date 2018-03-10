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    Мумбаи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Последствия смертельного пожара в индийском Мумбаи
    При пожаре в Мумбаи погибли 15 человек, в основном молодые женщины
    06:19 29.12.2017
    129
    По данным местной полиции, подавляющее большинство погибших - девушки, которые в эту ночь отмечали день рождения в одном из ресторанов на крыше здания.
    Пожар в Мумбаи: сгорели 12 человек
    В индийском Мумбаи 12 человек погибли при пожаре в кафе
    11:33 18.12.2017
    33
    Возгорание в индийском заведении общепита привело к массовым жертвам. По предварительным подсчетам спасателей, в огне и при обрушении крыши погибли 12 человек.
    Пожарные и спасатели ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи
    Число погибших при обрушении дома в Мумбаи возросло до 34 человек
    07:16 01.09.2017
    55
    Точные причины обрушения пятиэтажного жилого дома неизвестны, но, по имеющимся данным, речь идет о здании, которое было построено 117 лет назад и еще в 2011 году было признано местными властями аварийным.
    Синие собаки в Мумбаи
    Синие собаки гуляют по улицам в Мумбаи 
    14:25 19.08.2017
    442
    По улицам индийского города Нави-Мумбаи гуляют синие собаки. Видео, запечатлевшее собак, вызвало гнев защитников прав животных.
    Винод Кханна
    Известный болливудский актер скончался в возрасте 70 лет
    10:58 27.04.2017
    338
    Госпиталь Sir MH Reliance Foundation, где Кханна провел последние несколько недель, подтвердил, что актер скончался от рака мочевого пузыря в поздней стадии.
    Ом Пури. Архивное фото
    Умер звезда Болливуда Ом Пури
    11:15 06.01.2017
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    Ом Пури скончался от сердечного приступа на 67 году жизни. Он снялся в более чем 100 кинокартинах и телевизионных фильмах и за свою актерскую деятельность удостоился более 10 престижных кинонаград.
    Самолет. Архивное фото
    Пассажиры рейса Air India в Мумбаи эвакуированы после посадки
    11:59 28.03.2016
    84
    Как отмечается, согласно предварительной проверке самолета, никакой неисправности в двигателе или механизме для посадки выявлено не было. Во время руления на взлетно-посадочной полосе пилот заметил дым.
    В Мумбаи во время концерта загорелась сцена
    В Мумбаи во время концерта загорелась сцена 
    12:49 15.02.2016
    75
    В индийском городе Мумбаи во время представления, направленного на привлечение зарубежных инвестиций в индийскую культуру, загорелась сцена. Артисты, продолжая выступление, не заметили пламени.
    Самолет Air India
    Сотрудника Air India в Мумбаи затянуло в двигатель самолета
    19:56 16.12.2015
    420
    В настоящий момент неизвестно, что послужило причиной инцидента и как сотрудник авиакомпании оказался в положении, из которого его затянуло в двигатель самолета. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию инцидента.
    В Мумбаи поезд на скорости вылетел на платформу. Видео
    В Мумбаи поезд на скорости "вылетел" на платформу 
    22:00 29.06.2015
    468
    Машинист пригородного поезда не справился с управлением на железнодорожной станции Churchgate в индийском городе Мумбаи и "вылетел" на платформу вместе с составом.
    Скорая помощь. Индия
    Число жертв отравления алкоголем в Мумбаи достигло 94 человек
    10:58 21.06.2015
    88
    Сообщается, что "более 150 человек выпили этот алкоголь". По словам заместителя главы городской полиции Дханаджая Кулкарни, в настоящий момент еще 45 человек остаются в больнице.
    Скорая помощь, Индия
    Число жертв отравления алкоголем в Мумбаи достигло 66 человек
    09:48 20.06.2015
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    Ранее сообщалось, что трое подозреваемых в изготовлении и распространении опасной продукции задержаны и находятся под стражей, их допрашивают сотрудники правоохранительных органов.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    Самолет Air India экстренно приземлился в США
    10:39 05.04.2015
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    Самолет вернулся в аэропорт Ньюарк Либерти спустя два часа после вылета после интенсивных вибраций в одном из двигателей.
    Шасси самолета. Архивное фото
    Сообщения с угрозами совершения терактов обнаружены в аэропорту Мумбаи
    11:25 16.01.2015
    110
    Как отмечается, в терминале дежурят специальные отряды со служебными собаками.
    Спасатели работают на месте рухнувшего здания в Мумбаи
    Число жертв обрушения здания в Мумбаи увеличилось до 60
    10:26 29.09.2013
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    Число жертв обрушения жилого здания в индийском городе Мумбаи возросло до 60 человек. Ранее сообщалось о 45 погибших.
    Спасатели вытащили более 40 человек из-под обломков здания в Мумбаи
    15:02 28.09.2013
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    "Мы вытащили из-под завалов более 40 человек. Мы не будем паниковать и будем работать, пока не вытащим всех до одного", - заявил руководитель местных спасателей Алок Авастхи.
    Спасатели работают на месте рухнувшего здания в Мумбаи
    Число жертв обрушения здания в Мумбаи возросло до 28 человек
    12:11 28.09.2013
    2
    "Здание было построено около 30 лет назад. Мы оповестили их, что необходимо покинуть здание, еще в апреле, но они ничего не сделали", - сказал представитель местных властей.
    Спасатели работают на месте рухнувшего здания в Мумбаи
    Число жертв обрушения здания в Мумбаи возросло до 25 человек
    11:02 28.09.2013
    0
    В индийском городе Мумбаи в пятницу обрушилось пятиэтажное жилое здание. Под завалами могут находиться десятки людей.
    Спасатели работают на месте рухнувшего здания в Мумбаи
    Пять человек стали жертвами обрушения жилого дома в Мумбаи
    15:57 27.09.2013
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    Спасательная операция в последние часы замедлилась из-за проливных дождей. На месте трагедии находятся 12 пожарных машин, спасатели, полицейские, представители властей.
    Обрушения здания
    Под завалами рухнувшего в Индии дома могут быть более 100 человек
    11:48 27.09.2013
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    Более 100 человек, по последним данным, могут находиться под завалами обрушившегося рано утром в пятницу пятиэтажного дома в индийском городе Мумбаи. На месте происшествия работают 12 машин скорой.
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