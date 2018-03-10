Точные причины обрушения пятиэтажного жилого дома неизвестны, но, по имеющимся данным, речь идет о здании, которое было построено 117 лет назад и еще в 2011 году было признано местными властями аварийным.
Как отмечается, согласно предварительной проверке самолета, никакой неисправности в двигателе или механизме для посадки выявлено не было. Во время руления на взлетно-посадочной полосе пилот заметил дым.
В настоящий момент неизвестно, что послужило причиной инцидента и как сотрудник авиакомпании оказался в положении, из которого его затянуло в двигатель самолета. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию инцидента.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".