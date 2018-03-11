Британская спортсменка Хитер Уотсон в финале сразилась с бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс. Матч длился 1 час 57 минут. Победа в Монтеррее для британки стала третьей в карьере в одиночном разряде.
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По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.