Перебита линия электропередачи, питающая электроэнергией Деркульский участок водоканала. По словам Москаля, вода в направлении Молодогвардейска, Суходольска, Краснодона и части Луганска не подается и в ближайшее время подаваться не будет.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.