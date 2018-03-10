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    Милуоки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Американская телеведущая получила снежком в лицо
    За мгновение до эфира: в США оператор бросил снежком в лицо ведущей 
    11:51 15.12.2017
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    Журналистка Эми Дюпон намеревалась выйти в прямой эфир на обочине автомобильного шоссе. За несколько секунд до начала эфира над ней решил подшутить телеоператор.
    Протесты в Милуоки
    Беспорядки в американском Милуоки 
    10:06 15.08.2016
    196
    Столкновения жителей города с полицией продолжаются второй день подряд после убийства полицейским молодого человека в Милуоки в американском штате Висконсин, сообщила местная полиция.
    Массовые беспорядки в Милуоки
    В сеть попали новые кадры беспорядков в Милуоки 
    09:59 15.08.2016
    177
    Столкновения жителей города с полицией продолжаются второй день подряд после убийства полицейским молодого человека в Милуоки в американском штате Висконсин, сообщила местная полиция.
    В Милуоки вспыхнули беспорядки из-за убийства мужчины полицейским
    В Милуоки продолжаются беспорядки, есть раненые
    08:51 15.08.2016
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    Сообщается, что в результате стрельбы в ходе беспорядков был ранен один человек, которого полиция вывезла из района столкновений на бронированном автомобиле.
    Беспорядки в Милуоки
    Появилось видео погромов в Милуоки 
    13:40 14.08.2016
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    В американском городе Милуоки штата Висконсин начались беспорядки после того, как сотрудник местной полиции застрелил афроамериканца. Участники акции протеста подожгли несколько автомобилей и заправочную станцию.
    В Милуоки вспыхнули беспорядки из-за убийства мужчины полицейским
    Беспорядки в Милуоки. Разгневанная толпа подожгла машины 
    09:25 14.08.2016
    403
    В субботу вечером более ста человек собрались рядом с местом, где был застрелен молодой человек, после чего несколько раз они выдвигались против стоявших в ряд полицейских.
    В Милуоки вспыхнули беспорядки из-за убийства мужчины полицейским
    В Милуоки вспыхнули беспорядки из-за убийства мужчины полицейским
    09:02 14.08.2016
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    Противостояние с возмущенной толпой длилось несколько часов, полиция также сообщила о поджоге заправочной станции. Пожарные не могли подобраться к колонке из-за раздававшихся выстрелов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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