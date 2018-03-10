В американском городе Милуоки штата Висконсин начались беспорядки после того, как сотрудник местной полиции застрелил афроамериканца. Участники акции протеста подожгли несколько автомобилей и заправочную станцию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В американском городе Милуоки штата Висконсин начались беспорядки после того, как сотрудник местной полиции застрелил афроамериканца. Участники акции протеста подожгли несколько автомобилей и заправочную станцию.