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    Междуреченск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Обрушение дома в Междуреченске
    В сеть попали первые кадры обрушения дома в Междуреченске 
    15:09 01.06.2016
    183Взрыв газа и обрушение дома в российском Иваново
    В интернете появились кадры момента обрушения жилого дома в российском Междуреченске, которые были сняты видеорегистратором в одной из машин, припаркованной напротив дома, где произошло ЧП.
    Обрушение дома в российском Междуреченске
    Задержан собственник помещения в доме в Междуреченске – СК
    07:19 01.06.2016
    415Взрыв газа и обрушение дома в российском Иваново
    Сообщается, что собственник помещения установлен и задержан. Им оказался 56-летний индивидуальный предприниматель, сейчас с ним работают следователи. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
    Обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома в Междуреченске. Архивное фото
    Обрушение в Междуреченске могло произойти из-за ослабления несущих конструкций
    06:48 01.06.2016
    188Взрыв газа и обрушение дома в российском Иваново
    По информации регионального следственного управления СК РФ, причиной обрушения части дома в Междуреченске могло стать ослабление несущих конструкций здания.
    Обрушение дома в российском Междуреченске
    Поисково-спасательные работы в Междуреченске завершены - МЧС РФ
    05:08 01.06.2016
    2015Взрыв газа и обрушение дома в российском Иваново
    По информации руководителя пресс-службы Сибирского регионального главка МЧС РФ Ирины Бутенко, поисково-спасательные работы завершены, они длились 12 часов.
    Обрушение дома в российском Междуреченске
    Тело второго погибшего извлечено из-под завалов в Междуреченске
    04:13 01.06.2016
    142Взрыв газа и обрушение дома в российском Иваново
    По информации следственного управления СК РФ по Кемеровской области, в ходе поисково-спасательной операции сотрудниками МЧС РФ обнаружено тело мужчины.
    Обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома в Междуреченске
    Тело женщины обнаружили при разборе завалов в Междуреченске – СК
    20:54 31.05.2016
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    Сообщается, что в ходе поисковых мероприятий по разбору завала подъезда одного из жилых домов города Междуреченск обнаружено тело женщины, пройдет процедура опознания, будет установлена причина смерти.
    Обрушение дома в российском Междуреченске
    Обрушение дома в российском Междуреченске: кадры с места ЧП 
    19:29 31.05.2016
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    Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился во вторник в городе Междуреченске Кемеровской области. Судьба двух человек остается неизвестной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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