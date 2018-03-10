Сообщается, что собственник помещения установлен и задержан. Им оказался 56-летний индивидуальный предприниматель, сейчас с ним работают следователи. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сообщается, что в ходе поисковых мероприятий по разбору завала подъезда одного из жилых домов города Междуреченск обнаружено тело женщины, пройдет процедура опознания, будет установлена причина смерти.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".