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    Мавритания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    Мавритания объявила о разрыве дипотношений с Катаром
    09:03 07.06.2017
    74Дипломатическая блокада Катара
    По заявлению МИД Мавритании, политика Катара в регионе была связана с поддержкой террористических организаций и распространение экстремистских идей.
    Боевик Исламского государства
    Страны Средиземноморья усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
    01:56 12.12.2014
    87Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам главы Минобороны Испании, борьба с терроризмом заключается в обмене информацией и для этого необходим очень высокий уровень доверия между странами Средиземноморья.
    Ситуация с лихорадкой Эбола. Архивное фото
    Мавритания ужесточает контроль на границе с Мали из-за Эболы
    17:06 25.10.2014
    47Эпидемия Эболы
    В Мавритании решили ужесточить контроль на границе с Мали из-за распространения смертельно опасного для человека вируса Эбола. Решение последовало на фоне сообщения о гибели двухлетней девочки в Мали.
    Президента Мавритании перевезут на лечение во Францию - агентство
    11:38 14.10.2012
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    Президента Мавритании Мохаммеда Ульд Абдель Азиза, получившего пулевое ранение накануне, перевезут на лечение во Францию. Абдель Азиз отправится во Францию специальным самолетом в воскресенье.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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