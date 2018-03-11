Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение было зафиксировано в 21.46 по времени UTC (00.46 по Киеву, пятница), его эпицентр находился в 1904 километрах к юго-западу от города Веллингтон в Новой Зеландии.
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По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.