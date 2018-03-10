Всего с 27 октября по 1 ноября были госпитализированы в инфекционные стационары 573 человека с "клиникой" острой кишечной инфекции, заявил представитель регионального Минздрава. Среди них - 434 ребенка.
Как сообщил представитель МВД республики, неизвестные совершили подрыв двух автомобилей ВОГ МВД - бронированный "Урал" и УАЗ, в которых находились прикомандированные сотрудники МВД. Информация о пострадавших уточняется.
Боевик Дмитрий Соколов взял на себя ответственность за подрыв рейсового автобуса в Волгограде и сообщил, что лично изготавливал взрывное устройство, которое впоследствии привела в действие террористка-смертница.
Участник "махачкалинской бандгруппы" Дмитрий Соколов, причастный к ряду терактов, в том числе к взрыву автобуса в Волгограде, может находиться в блокированном силовиками доме в поселке Семендер Кировского района Махачкалы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".