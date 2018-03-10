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    Махачкала

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Бывший защитник луганской Зари Игорь Чайковский
    Экс-защитник луганской "Зари" перешел в российский клуб
    18:49 19.06.2017
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    Игорь Чайковский выступал за луганский футбольный клуб с 2010 по 2017 годы. Он подписал контракт с махачкалинским "Анжи". Сроки соглашения не указаны.
    Отключение водоснабжения. Архивное фото
    Массовое отравление водой в Махачкале: арестован гендиректор водоканала
    16:41 03.11.2016
    111
    Гендиректору "Махачкалаводоканала" предъявлено обвинение по факту массового отравления питьевой водой. Сообщалось также, что причиной массового отравления стало недостаточное хлорирование воды.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Число отравившихся водой в Махачкале достигло почти 800
    10:09 03.11.2016
    149
    Представитель регионального минздрава сообщил, что с 27 октября по 3 ноября всего было госпитализировано 770 человек. На сегодняшний день в стационарах продолжают оставаться 294 человека.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Число отравившихся водой в Махачкале достигло почти 700 человек
    10:25 02.11.2016
    77
    Представитель регионального Минздрава сообщил, что за последние сутки в инфекционные стационары Махачкалы и Каспийска госпитализированы 102 человека, в том числе 63 ребенка.
    Массовое отправление водой в Махачкале. Ситуация в больнице
    Массовое отравление водой в Махачкале: в больницы попали почти 600 человек
    14:21 01.11.2016
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    Всего с 27 октября по 1 ноября были госпитализированы в инфекционные стационары 573 человека с "клиникой" острой кишечной инфекции, заявил представитель регионального Минздрава. Среди них - 434 ребенка.
    Взрыв в Махачкале. Архивное фото
    При взрыве газового баллона в Махачкале пострадали 28 человек
    04:19 02.08.2016
    60
    ЧП произошло в понедельник днем в банкетном зале "Лайли". Как сообщили представители регионального минздрава, пять человек все еще остаются в тяжелом состоянии.
    Филипп Будковский перешел в махачкалинский футбольный клуб Анжи
    Российский клуб арендовал Будковского у "Шахтера"
    02:25 14.07.2016
    135
    Аренда нападающего рассчитана на один сезон, однако у махачкалинского футбольного клуба "Анжи" есть право выкупа игрока. Минувший сезон 24-летний форвард провел в луганской "Заре".
    Взрыв в Дагестане. Архивное фото
    В пригороде Махачкалы подорвали бронированный "Урал" и милицейский УАЗ
    22:35 29.03.2016
    653
    Как сообщил представитель МВД республики, неизвестные совершили подрыв двух автомобилей ВОГ МВД - бронированный "Урал" и УАЗ, в которых находились прикомандированные сотрудники МВД. Информация о пострадавших уточняется.
    Юрий Семин
    Юрий Семин ушел с поста главного тренера ФК "Анжи"
    12:12 29.09.2015
    103
    Махачкалинский клуб, который после десяти туров набрал шесть очков, прекратил сотрудничество с бывшим главным тренером киевского "Динамо" и московского "Торпедо".
    Саид Амиров
    Экс-мэр Махачкалы приговорен к пожизненному заключению
    13:57 27.08.2015
    233
    Племянник Амирова, Юсуп Джапаров, получил 18 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.Магомед Ахмедов приговорен к 22 годам лишения свободы.
    Виды Махачкалы. Архивное фото
    Митинг в поддержку народа Украины проходит в Махачкале
    15:22 12.03.2014
    15
    Митинг в поддержку народа Украины проходит в среду в Махачкале, на нем собрались порядка 4 тысяч человек, сообщили в пресс-службе полиции Дагестана.
    Двойной взрыв у ресторана в Махачкале
    Главарь банды и шесть преступников уничтожены в Махачкале
    14:56 18.01.2014
    6
    Главарь банды и еще шесть преступников уничтожены во время спецоперации в Махачкале, активная фаза контртеррористической операции завершена.
    Сотрудники правоохранительных органов РФ. Архивное фото
    Два взрыва прогремели около ресторана в Махачкале
    19:01 17.01.2014
    6
    Неизвестные из гранатомета выстрелили по второму этажу ресторана "Золотая империя" в Махачкале, а затем после прибытия на место наряда полиции, возле ресторана взорвалась машина.
    ДТП
    Один пассажир автобуса из Махачкалы погиб в ДТП под Донецком
    11:11 24.12.2013
    16
    Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения автобуса, совершавшего рейс "Махачкала-Ростов-Одесса", с грузовым автомобилем Volvo в Донецкой области в понедельник.
    На месте проведения спецоперации в Махачкале
    Боевик, взявший на себя ответственность за теракт в Волгограде, убит
    14:30 16.11.2013
    9
    Боевик Дмитрий Соколов взял на себя ответственность за подрыв рейсового автобуса в Волгограде и сообщил, что лично изготавливал взрывное устройство, которое впоследствии привела в действие террористка-смертница.
    Дмитрий Соколов, возможно, осуществлявший подготовку террористического акта в Волгограде
    Муж смертницы из Волгограда может быть блокирован в доме в Махачкале
    12:22 16.11.2013
    11
    Участник "махачкалинской бандгруппы" Дмитрий Соколов, причастный к ряду терактов, в том числе к взрыву автобуса в Волгограде, может находиться в блокированном силовиками доме в поселке Семендер Кировского района Махачкалы.
    Виды Махачкалы. Архивное фото
    СК: в мирового судью в Махачкале преступники выстрелили более 20 раз
    12:23 05.11.2013
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    "В понедельник вечером на месте убийства судьи было обнаружено 17 пистолетных гильз. Сегодня было обнаружено еще несколько гильз. Всего более 20", - рассказал собеседник агентства.
    Взрыв прогремел у коньячного магазина в Махачкале
    При взрывах в Махачкале пострадали 16 человек, один скончался
    20:44 30.10.2013
    18
    В Советском районе на пересечении улиц Советской и Дахадаева около двух продуктовых магазинов с интервалом в несколько минут произошли два взрыва неустановленных устройств.
    Взрыв прогремел у коньячного магазина в Махачкале
    Взрыв прогремел в Махачкале, погиб один человек
    17:26 30.10.2013
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    Взрыв прогремел у коньячного магазина в Махачкале. Источники в силовых структурах республики сообщили о семи раненых; трое из них в тяжелом состоянии. По данным спасателей, пострадали 14 человек.
    Мэр Махачкалы Саид Амиров
    Мэр Махачкалы опроверг информацию о попытке самоубийства
    13:45 14.06.2013
    10
    "Не пытался и не буду пытаться", - сказал Амиров журналистам в пятницу в Басманном суде Москвы, отвечая на вопрос о том, действительно ли имела место попытка суицида.
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