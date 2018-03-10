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    Махараштра

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Лодка с детьми перевернулась у берегов Индии
    Лодка со 40 школьниками перевернулась в Индии, более десяти детей погибли
    11:01 13.01.2018
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    У берегов города Дахану в западном индийском штате Махараштра опрокинулась лодка с 40 местными школьниками. Спасти удалось только 25 из них, остальных ищут спасатели.
    Взрыв прогремел на химзаводе в Индии
    Мощный взрыв на химзаводе в Индии: кадры с места ЧП 
    15:46 26.05.2016
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    Взрыв произошел на химическом заводе в индийском штате Махараштра, по меньшей мере три человека погибли, десятки пострадали. Смотрите видео с места инцидента.
    В Мумбаи поезд на скорости вылетел на платформу. Видео
    В Мумбаи поезд на скорости "вылетел" на платформу 
    22:00 29.06.2015
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    Машинист пригородного поезда не справился с управлением на железнодорожной станции Churchgate в индийском городе Мумбаи и "вылетел" на платформу вместе с составом.
    Скорая помощь. Индия
    Число жертв отравления алкоголем в Мумбаи достигло 94 человек
    10:58 21.06.2015
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    Сообщается, что "более 150 человек выпили этот алкоголь". По словам заместителя главы городской полиции Дханаджая Кулкарни, в настоящий момент еще 45 человек остаются в больнице.
    Скорая помощь, Индия
    Число жертв отравления алкоголем в Мумбаи достигло 66 человек
    09:48 20.06.2015
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    Ранее сообщалось, что трое подозреваемых в изготовлении и распространении опасной продукции задержаны и находятся под стражей, их допрашивают сотрудники правоохранительных органов.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    Самолет Air India экстренно приземлился в США
    10:39 05.04.2015
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    Самолет вернулся в аэропорт Ньюарк Либерти спустя два часа после вылета после интенсивных вибраций в одном из двигателей.
    Шасси самолета. Архивное фото
    Сообщения с угрозами совершения терактов обнаружены в аэропорту Мумбаи
    11:25 16.01.2015
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    Как отмечается, в терминале дежурят специальные отряды со служебными собаками.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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