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    Магаданская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Красная икра
    Полиция РФ нашла тайники с 6 тоннами лососевой икры на $462 тыс
    08:47 29.08.2017
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    В отдаленной труднодоступной части лесного массива Ольского городского округа Магаданской области правоохранители обнаружили два оборудованных тайника, в которых хранилось около шести тонн икры лососевых видов рыб.
    Молоточек судьи
    Гражданка Украины осуждена в России за поджог автостоянки
    06:40 03.03.2016
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    Как сообщает прокуратура, "подсудимая в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась на сторожа автостоянки, который пресек попытку ее сына проникнуть на территорию с машинами, причинив последнему физическую боль".
    Международный аэропорт Симферополь
    В Симферополь запускают авиарейсы из Магадана
    06:45 30.06.2015
    282Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Со следующего месяца российская авиакомпания начнет доставлять в Крым жителей Колымы. За перелет в 11 тысяч километров пассажиры будут платить по 12,5 тысяч рублей.
    Митинг в поддержку русскоязычного населения Украины. Архивное фото
    Митинг в поддержку воссоединения Крыма с Россией прошел в Магадане
    09:09 18.03.2014
    12Референдум в Крыму
    Около двух тысяч человек пришли во вторник в Магадане на митинг в поддержку воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
    Митинги в поддержку соотечественников в Украине в российских городах
    В Магадане более 5 тыс человек вышли на митинг в поддержку Крыма
    07:24 15.03.2014
    13Обострение ситуации в Крыму
    Больше 5 тысяч магаданцев в субботу вышли на митинг в поддержку жителей Украины и Крыма, сообщил РИА Новости представитель правительства Колымы.
    Школа
    Занятия младших школьников в Магадане отменены из-за циклона
    08:47 11.11.2013
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    Власти Магадана отменили занятия в младших классах школ города из-за мощного циклона, пришедшего на побережье Колымы, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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