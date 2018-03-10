В отдаленной труднодоступной части лесного массива Ольского городского округа Магаданской области правоохранители обнаружили два оборудованных тайника, в которых хранилось около шести тонн икры лососевых видов рыб.
Как сообщает прокуратура, "подсудимая в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась на сторожа автостоянки, который пресек попытку ее сына проникнуть на территорию с машинами, причинив последнему физическую боль".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".