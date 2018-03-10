На Мадагаскаре ученые в общей сложности определили и описали 26 видов "пауков-убийц", из которых 18 прежде не выделялись. Пауки внешне очень похожи на вымершие виды, которые обитали еще в эпоху динозавров.
Участки открылись в 6 утра по местному времени. Принять участие в выборах смогут более 7,8 миллиона человек, по всей стране будут работать более 20 тысяч избирательных участков. Президент будет избран на пятилетний срок.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".