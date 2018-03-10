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    Мадагаскар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Паук птицеед и оса пепсис
    Исследователи открыли 18 новых видов пауков-убийц
    18:04 12.01.2018
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    На Мадагаскаре ученые в общей сложности определили и описали 26 видов "пауков-убийц", из которых 18 прежде не выделялись. Пауки внешне очень похожи на вымершие виды, которые обитали еще в эпоху динозавров.
    Эпидемия легочной чумы на Мадагаскаре
    Чума бушует на Мадагаскаре: болеют уже 2 тыс человек
    13:09 12.11.2017
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    Более 1 560 человек больны легочной чумой, у 295 человек диагностирована бубонная чума. Остальным пока не поставили точного диагноза.
    Ритуал фамадихана переворачивание костей
    Эпидемия легочной чумы на Мадагаскаре - результат ритуала с мертвыми
    16:37 08.11.2017
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    Закрытые границы представляют больший риск, чем закрытые, так как закрытие создает социальное потрясение, вызывает подозрения и другие негативные последствия, считает представитель ВОЗ.
    Последствия тропического циклона Энаво, обрушившегося на Мадагаскар
    Число жертв циклона на Мадагаскаре возросло до 50
    07:11 12.03.2017
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    Всего стихийное бедствие затронуло более 176 тысяч человек. Было открыто 137 центров для размещения пострадавших от стихии. Это самый мощный циклон на Мадагаскаре с 2012 года.
    Последствия тропического циклона Энаво, обрушившегося на Мадагаскар
    Почти 40 человек стали жертвами разрушительного циклона на Мадагаскаре
    03:45 11.03.2017
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    По данным местных властей, более 116 тысяч человек временно покинули свои дома из-за повреждений, около 53 тысяч находятся в специальных центрах, открытых на территории всего острова.
    Тайфун
    Тропический шторм на Мадагаскаре унес жизни 14 человек
    22:20 19.01.2015
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    Особенно сильно влияние стихии ощущалось в столице страны Антананариву, где около 30 тысяч человек покинули свои дома.
    Французская таможня пресекла контрабанду 170 детенышей редких черепах
    Французская таможня пресекла контрабанду 170 детенышей редких черепах 
    18:26 30.12.2014
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    Найденные рептилии относятся к виду "лучистые черепахи", встречаются только на территории Мадагаскара и признаны самыми красивыми на нашей планете – каждая особь имеет уникальный рисунок панциря.
    Остров Мадагаскар
    Количество погибших от чумы на Мадагаскаре возросло до 47 человек
    00:56 25.11.2014
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    Чума уже достигла Антананариву, где на данный момент было зафиксировано два случая заражения.
    Президентские выборы начались на Мадагаскаре
    09:02 25.10.2013
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    Участки открылись в 6 утра по местному времени. Принять участие в выборах смогут более 7,8 миллиона человек, по всей стране будут работать более 20 тысяч избирательных участков. Президент будет избран на пятилетний срок.
    Остров Мадагаскар
    Не менее 19 человек погибли в ДТП на севере Мадагаскара
    13:08 16.09.2013
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    По меньшей мере 19 человек погибли и 14 серьезно пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на севере Мадагаскара. Водитель автобуса скончался на месте ДТП.
    Остров Мадагаскар
    Паром перевернулся в Мадагаскаре, около 30 человек пропали без вести
    20:35 15.03.2013
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    "Паром Naina R3, перевозивший 50 пассажиров, вышел из порта в городе Амбатубуэни и вскоре после этого перевернулся", - говорится в заявлении городской жандармерии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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