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    Луксор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Теракт в египетском Луксоре
    Теракт в египетском Луксоре 
    22:06 10.06.2015
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    МИД Египта сообщает, что силовикам удалось предотвратить еще два теракта, один из которых экстремисты намеревались совершить в другом популярном среди туристов районе страны - у Великих пирамид Гизы.
    Воздушный шар
    Семьи погибших в ЧП с воздушным шаром в Луксоре получат более $1 млн
    17:44 02.03.2013
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    "Согласно египетскому законодательству, в качестве страховой компенсации семьям погибших в результате луксорской трагедии будет выплачено 8 миллионов 400 тысяч фунтов", - сказал директор Sky tours.
    Воздушный шар
    Среди погибших в Египте туристов украинцев нет - СМИ
    12:25 26.02.2013
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    Воздушный шар с иностранными туристами загорелся на высоте около 300 метров, после чего упал в египетском городе Луксор, погибли по меньшей мере 19 иностранных туристов.
    Закат на реке Нил
    Воздушный шар с 20 туристами упал в Египте - агентство
    08:54 26.02.2013
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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