По данным полиции, с телесными повреждениями и ампутацией конечностей в центральную районную больницу доставлен 43-летний местный житель. Также с травмами разной степени тяжести госпитализированы 25-летний и 23-летний мужчины.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.