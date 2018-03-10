Пресс-служба государственного предприятия "Антонов" в пятницу сообщило, что 10 ноября в аэропорту города Лейпциг после заруливания самолета Ан-225 на стоянку, "произошел краткосрочный выброс пламени". Он продолжался в течение 15-16 секунд.
Акция протеста антиисламского движения, которое в Лейпциге именуется Legida, собрало около 15 тысяч участников, тогда как организатор акции Йорг Хойер накануне заявлял об ожидаемых 60 тысячах демонстрантах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".