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    Лейпциг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Полиция в Германии. Архивное фото
    Жестокое изнасилование в Лейпциге: реакция политиков и полиции
    09:27 06.09.2017
    1982
    Согласно данным полицейской криминальной статистики, в Германии наблюдается резкий рост по различным преступлениям, в том числе и по изнасилованиям, заявляет немецкий политик.
    Акции против исламизации Европы в европейских странах
    Мужчина напал на продюсера RT Ruptly в Лейпциге
    02:58 10.01.2017
    100Мигранты штурмуют ЕС
    Согласно сообщению телеканала на своем русскоязычном сайте, в Лейпциге во время митинга движения PEGIDA неизвестный напал на продюсера видеоагентства RT Ruptly.
    Выброс пламени при выключении двигателей самолета Мрия в Лейпциге
    "Антонов" об инциденте с "Мрией" в Лейпциге: произошел выброс пламени
    17:50 11.11.2016
    4194
    Пресс-служба государственного предприятия "Антонов" в пятницу сообщило, что 10 ноября в аэропорту города Лейпциг после заруливания самолета Ан-225 на стоянку, "произошел краткосрочный выброс пламени". Он продолжался в течение 15-16 секунд.
    В Лейпциге из турбины украинской Мрии вспыхнуло пламя
    В Лейпциге из турбины украинской "Мрии" вспыхнуло пламя 
    16:17 11.11.2016
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    По данным СМИ, после приземления на взлетно-посадочную полосу аэропорта Лейпцига в одном из шести двигателей Ан-225 вспыхнуло пламя. Как отмечается, это продолжалось около минуты.
    Беспорядки в Лейпциге. Видео
    Массовые беспорядки в Лейпциге 
    05:57 13.12.2015
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    Агрессивно настроенные участники акции поджигали мусорные контейнеры, бросали в полицию камни, бутылки и пиротехнические средства. Офицеры полиции в свою очередь применили слезоточивый газ и водометы.
    Столкновения в Лейпциге
    В ходе беспорядков в Лейпциге пострадали почти 70 офицеров полиции
    04:32 13.12.2015
    144
    Агрессивно настроенные участники акции поджигали мусорные контейнеры, бросали в полицию камни, бутылки и пиротехнические средства. Офицеры полиции в свою очередь применили слезоточивый газ и водометы.
    Акции протеста в Германии
    Протесты антиисламского движения и его противников прошли в Лейпциге
    08:54 22.01.2015
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    Акция протеста антиисламского движения, которое в Лейпциге именуется Legida, собрало около 15 тысяч участников, тогда как организатор акции Йорг Хойер накануне заявлял об ожидаемых 60 тысячах демонстрантах.
    В клинике Лейпцига скончался больной лихорадкой Эбола. Видео
    В клинике Лейпцига скончался больной лихорадкой Эбола 
    17:09 14.10.2014
    224Вирус Эбола шагает по планете
    Это третий пациент с Эболой, которого Германия приняла на лечение. Первый находится в клинике Франкфурта-на-Майне, второй уже выписан из больницы в Гамбурге.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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