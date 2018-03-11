По словам Чепурного, в целом за ночь зафиксировано 13 обстрелов. Под огнем оказались девять населенных пунктов: Старогнатовка, Чермалык, Новогнатовка, Новогригоровка, Прохоровка, Богдановка, Лебединское, Орловское и Новоселовка-2.
Как сообщили в кризисном центре, противник продолжает применять тяжелое вооружение, а именно 120-миллиметровые минометы, кроме этого применяется стрелковое вооружение, гранатометы и 82-миллиметровые минометы".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.