Суд кипрского города Ларнака в среду постановил задержать на восемь дней угонщика самолета EgyptAir, 59-летнего гражданина Египта Сейфа ад-Дина Мустафу, чтобы облегчить полиции расследование его дела, сообщает Кипрское агентство новостей.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.