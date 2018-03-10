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    Лахор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Пакистанская свадебная мода на подиумах в Лахоре
    Роскошная свадебная мода на подиумах в Лахоре: шикарно и впечатляюще 
    18:15 18.10.2017
    433
    В Лахоре в седьмой раз состоялась Неделя свадебной моды L’Oreal Paris Bridal Week. Свои свадебные необычные творения представили пакистанские дизайнеры.
    На месте теракта в пакистанском Лахоре, 5 апреля 2017
    Смертник совершил теракт в пакистанском Лахоре, есть жертвы
    08:32 05.04.2017
    69
    Теракт, целью которого стали военные, сопровождавшие группу волонтеров, произошел утром. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за него.
    Скорая в Пакистане
    В Лахоре обрушилась крыша здания, есть погибшие
    08:05 21.08.2016
    70
    Инцидент произошел во время свадебной церемонии в одном из районов города. Среди пяти погибших - двое детей. Также восемь человек получили ранения.
    Теракт в Лахоре, Пакистан
    Жертвами взрыва в Лахоре стали более 50 человек
    19:25 27.03.2016
    997
    Взрыв произошел рядом с детским парком. Ранения получили более 100 человек. На данный момент ответственность за взрыв не взяла ни одна террористическая организация.
    Пожарный. Архивное фото
    Шестеро детей погибли при пожаре в Пакистане
    12:46 17.05.2015
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    Пожар был вызван коротким замыканием в кондиционере и за считанные минуты охватил двухэтажное здание. По прибытии пожарные смогли потушить огонь, однако спасти детей, оказавшихся внутри, не удалось.
    Автомобили скорой помощи в Пакистане
    Число жертв теракта в Пакистане возросло до 14
    04:26 16.03.2015
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    Согласно информации Мухаммеда Саида Собина - главврача городской больницы, куда были доставлены тела погибших и раненые, число жертв взрыва в христианском квартале возросло до 14.
    Самолет. Архивное фото
    Самолет Shaheen аварийно сел в пакистанском Лахоре, сломав шасси
    16:27 30.12.2014
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    Самолет прилетел в Лахор из Карчи. В самолете в момент происшествия находились 172 пассажира.
    Скорая в Пакистане
    "Талибан" взял ответственность за взрыв на границе Пакистана и Индии
    18:50 02.11.2014
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    По информации высокопоставленного представителя талибов, ответственность за взрыв на индо-пакистанской границе близ пограничного перехода Вагах в районе города Лахор взяли на себя боевики движения "Талибан".
    Скорая в Пакистане
    Число жертв взрыва на индо-пакистанской границе возросло до 52
    18:00 02.11.2014
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    От взрыва на индо-пакистанской границе близ пограничного перехода Вагах погибли 52 человека. Медики сообщили, что в местную больницу были доставлены от 60 до 70 раненых.
    Скорая в Пакистане
    Число жертв взрыва на индо-пакистанской границе возросло до 37, ранены 70
    17:13 02.11.2014
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    Врачи пока подтвердили гибель 35 человек. "Мы приняли тела 35 человек, включая женщин и детей и от 60 до 70 пострадавших", - сообщил заместитель главного врача местной больницы населенного пункта Вагах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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