По информации высокопоставленного представителя талибов, ответственность за взрыв на индо-пакистанской границе близ пограничного перехода Вагах в районе города Лахор взяли на себя боевики движения "Талибан".
Врачи пока подтвердили гибель 35 человек. "Мы приняли тела 35 человек, включая женщин и детей и от 60 до 70 пострадавших", - сообщил заместитель главного врача местной больницы населенного пункта Вагах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".