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Тег
Кызыл
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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Источник: поиск пропавшего в Туве Ми-8 затрудняет низкая облачность
09:53 10.10.2014
44
Вертолет Ми-8 "Тувинских авиалиний" в установленное время не вышел на связь. По предварительной информации, на борту вертолета находились девять человек.
На борту пропавшего в РФ Ми-8, предварительно, находились 9 человек
09:18 10.10.2014
57
Как сообщил руководитель пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС РФ Хлапов, пропавший Ми-8 должен был прилететь в Кызыл в 07.00.
Вертолет Ми-8 не вышел на связь в Туве
08:43 10.10.2014
61
Вертолет летел из Тоджинского района республики в Кызыл.
Митинг в поддержку Украины собрал до 5 тысяч человек в Кызыле
08:32 14.03.2014
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Обострение ситуации в Крыму
В пятницу в Кызыле на площади Арата прошел митинг в поддержку Украины. На нем присутствовали от 4,5 до 5 тысяч человек.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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