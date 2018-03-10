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    Кызыл

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Вертолет МИ-8. Архивное фото
    Источник: поиск пропавшего в Туве Ми-8 затрудняет низкая облачность
    09:53 10.10.2014
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    Вертолет Ми-8 "Тувинских авиалиний" в установленное время не вышел на связь. По предварительной информации, на борту вертолета находились девять человек.
    Вертолет Ми-8
    На борту пропавшего в РФ Ми-8, предварительно, находились 9 человек
    09:18 10.10.2014
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    Как сообщил руководитель пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС РФ Хлапов, пропавший Ми-8 должен был прилететь в Кызыл в 07.00.
    Вертолет Ми-8
    Вертолет Ми-8 не вышел на связь в Туве
    08:43 10.10.2014
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    Вертолет летел из Тоджинского района республики в Кызыл.
    Митинги в поддержку соотечественников в Украине в российских городах
    Митинг в поддержку Украины собрал до 5 тысяч человек в Кызыле
    08:32 14.03.2014
    11Обострение ситуации в Крыму
    В пятницу в Кызыле на площади Арата прошел митинг в поддержку Украины. На нем присутствовали от 4,5 до 5 тысяч человек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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