Накануне на границе Польши и Украины прошли протесты, в налоговой Черновцов взорвалась граната, ВСУ сообщили об обострении на Донбассе: 3 погибших и 4 раненых, а в ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы.
ДТП произошло в 5.45 по Киеву на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы.
Командующий Воронежским фронтом Николай Ватутин пропустил удар Эриха Манштейна. В отличие от командующего Центральным фронтом Константина Рокоссовского, который не допустил прорыва войск Вальтера Моделя.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия в городе Курчатове Курской области, где местный житель, чтобы вылечить сестру от алкогольной зависимости, приковал ее наручниками к дереву и оставил в лесу.
Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Сражение делиться на три части: Курскую оборонительную операцию; Орловскую и Белгородско-Харьковскую.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".