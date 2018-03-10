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    Курск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Акция протеста возле КПП Рава-Руская на границе с Польшей
    Хроника 10 января: новый глава "ПриватБанка", протесты на границе Польши и Украины
    09:18 11.01.2018
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    Накануне на границе Польши и Украины прошли протесты, в налоговой Черновцов взорвалась граната, ВСУ сообщили об обострении на Донбассе: 3 погибших и 4 раненых, а в ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы.
    На месте смертельной аварии под Курском, где погибли трое украинцев. Видео
    На месте смертельной аварии под Курском, где погибли трое украинцев 
    13:25 10.01.2018
    1782
    Погибшие пассажиры перевернувшегося в Курской области микроавтобуса являются гражданами Украины, сообщили РИА Новости в Курском территориальном центре медицины катастроф.
    В ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы
    В ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы
    11:05 10.01.2018
    758
    ДТП произошло в 5.45 по Киеву на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы.
    Полиция России. Архивное фото
    В РФ женщина с ножом ворвалась в квартиру к школьнику и закрылась в туалете
    15:56 13.11.2017
    342
    Правоохранители сообщили, что женщина ворвалась к школьнику в квартиру, вытолкнула его в коридор, а сама закрылась в санузле.
    Битва на Курской дуге
    Страничка истории. Как превратить поражение в победу
    12:29 10.07.2017
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    Командующий Воронежским фронтом Николай Ватутин пропустил удар Эриха Манштейна. В отличие от командующего Центральным фронтом Константина Рокоссовского, который не допустил прорыва войск Вальтера Моделя.
    ДТП в Курской области с участием украинцев
    Число погибших в ДТП под Курском украинцев достигло шести человек
    19:10 23.06.2016
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    В больнице скончалась одна из пострадавших в ДТП в Курской области с участием пассажирского автобуса. Ранее сообщалось о пяти погибших, семеро были доставлены в больницу, в их числе ребенок.
    ДТП в Курской области с участием украинцев
    Фотоитоги 23 июня: гибель украинцев в РФ, референдум в Британии, стрельба в ФРГ 
    17:59 23.06.2016
    360Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    В результате ДТП в Курске погибли пять человек, семеро были доставлены в больницу, в их числе ребенок. Всего в микроавтобусе находились 12 человек, все они, по данным МЧС, граждане Украины.
    ДТП в Курской области с участием украинцев
    Трое пострадавших в ДТП под Курском украинцев - в тяжелом состоянии
    15:35 23.06.2016
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    Тяжелые травмы получили две женщины 1984 года рождения и женщина 1969 года рождения, водитель 1982 года рождения, мужчины-пассажиры 1977 и 1990 годов рождения, а также мальчик 2006 года рождения.
    Потоп в Курске
    Ливни затопили Москву и Курск 
    06:33 21.06.2015
    762Природные катаклизмы по всему миру.
    Жителям Курска пришлось передвигаться по пояс в воде, движение транспорта было парализовано. Согласно прогнозу МЧС, в воскресенье в Курской области снова ожидаются дожди, местами сильные.
    Потоп в Курске
    В затопленном после ливня Курске ожидают новых осадков, местами сильных
    02:58 21.06.2015
    167Природные катаклизмы по всему миру.
    Последствия выпавших осадков на территории г. Курск и районов ликвидированы. По данным Курского гидрометцентра с 18:55 до 21:00 субботы в Курске выпало 58 миллиметров осадков в виде дождя.
    Потоп в Курске. Видео
    Российский город Курск ушел под воду после ливня 
    23:42 20.06.2015
    798Природные катаклизмы по всему миру.
    Люди были вынуждены передвигаться по центру города по пояс в воде. В некоторых районах вода достигала крыш машин. В результате автомобильное движение в городе парализовано.
    Самолет
    Губернатор Курска попросил "ЮТэйр" организовать авиасообщение с Крымом
    17:10 11.04.2014
    28Присоединение Крыма к РФ
    Губернатор Курской области Александр Михайлов обратился к гендиректору авиакомпании "ЮТэйр" Андрею Мартиросову с просьбой организовать рейсы в Крым, сообщила администрация региона.
    Лес
    В РФ брат приковал сестру к дереву, чтобы вылечить от алкоголизма
    12:35 13.11.2013
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    Полиция выясняет обстоятельства происшествия в городе Курчатове Курской области, где местный житель, чтобы вылечить сестру от алкогольной зависимости, приковал ее наручниками к дереву и оставил в лесу.
    Поросенок
    В Курске построят ветеринарный центр по борьбе с АЧС
    15:52 16.10.2013
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    На российско-украинской границе в Курской области организовано пять пунктов, где проверяется продукция животного и растительного происхождения.
    Бронебойщики на Курской дуге
    Отмечается 70 лет со дня разгрома фашистских войск в Курской битве
    15:05 23.08.2013
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    Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Сражение делиться на три части: Курскую оборонительную операцию; Орловскую и Белгородско-Харьковскую.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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