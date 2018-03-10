Сообщается, что "вооруженные силы США провели авиаудар в городе Кундуз в 2.12 утра (по местному времени) против лиц, угрожающих вооруженным силам", "результатом авиаудара могли стать сопутствующие повреждения находящегося рядом медицинского учреждения".
Сообщается, что "здание травматологического центра "Врачей без границ" подверглось в субботу, 3 октября, в 2.10 утра длительной бомбардировке, зданию причинен значительный ущерб... Трое сотрудников организации погибли, еще более 30 пропали без вести".
Вооруженные силы Афганистана в ходе наступления в ночь на четверг освободили занятый ранее боевиками движения "Талибан" город Кундуз, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя афганского МВД Седика Седикки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".