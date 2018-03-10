наверх
10.03.201812:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Кундуз (провинция)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Бои за афганский город Кундуз
    Число погибших в результате обстрела госпиталя в Кундузе возросло до 30
    07:45 25.10.2015
    96
    Сообщается, что на "23 октября число погибших сотрудников организации составляет 13, еще один считается погибшим, погибли также 10 пациентов и еще двое считаются погибшими".
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама прокомментировал трагедию в афганском Кундузе
    03:55 04.10.2015
    534
    Больница международной организации "Врачи без границ" в Кундузе на севере Афганистана была частично разрушена при бомбардировке в субботу утром. По последним данным количество погибших возросло до 19.
    Бои за афганский город Кундуз
    НАТО расследует бомбардировку больницы "Врачей без границ" в Кундузе
    08:16 03.10.2015
    746
    Сообщается, что "вооруженные силы США провели авиаудар в городе Кундуз в 2.12 утра (по местному времени) против лиц, угрожающих вооруженным силам", "результатом авиаудара могли стать сопутствующие повреждения находящегося рядом медицинского учреждения".
    Бои за афганский город Кундуз
    Больница "Врачей без границ" в Кундузе разрушена при авиаударе, есть погибшие
    07:08 03.10.2015
    1327
    Сообщается, что "здание травматологического центра "Врачей без границ" подверглось в субботу, 3 октября, в 2.10 утра длительной бомбардировке, зданию причинен значительный ущерб... Трое сотрудников организации погибли, еще более 30 пропали без вести".
    Бои за афганский город Кундуз
    Бои за афганский город Кундуз 
    04:56 03.10.2015
    266
    Вооруженные силы Афганистана в ходе наступления в ночь на четверг освободили занятый ранее боевиками движения "Талибан" город Кундуз, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя афганского МВД Седика Седикки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги