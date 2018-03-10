В райцентре на Харьковщине дома полицейского начальства забросали камнями и "коктейлями Молотова". На митинге местные жители были возмущены произволом. Погром устроили молодые люди в балаклавах из Гражданского корпуса "Азов".
В понедельник, 21 декабря, Россия ввела продуктовое эмбарго против Украины, в то же время ЕС продлил санкции против России еще на полгода. В этот же день массовые протесты против действий правоохранителей прошли в Краснокутске под Харьковом.
На центральной площади в Краснокутске прошел митинг жителей поселка, в котором приняли участие почти 300 человек. Митингующие выступали против действий местных правоохранителей, которые, по их данным, покрывают убийство 15-летней девушки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".