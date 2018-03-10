наверх
10.03.201811:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Краснокутский район

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Протесты в Краснокутске под Харьковом против действий правоохранителей
    Краснокутск - харьковская Врадиевка. Гнев народа против ментов, заказывали?
    12:11 22.12.2015
    3511Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    В райцентре на Харьковщине дома полицейского начальства забросали камнями и "коктейлями Молотова". На митинге местные жители были возмущены произволом. Погром устроили молодые люди в балаклавах из Гражданского корпуса "Азов".
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Хроника 21 декабря: эмбарго РФ, тарифы на тепло "привязали" к погоде
    09:20 22.12.2015
    661ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    В понедельник, 21 декабря, Россия ввела продуктовое эмбарго против Украины, в то же время ЕС продлил санкции против России еще на полгода. В этот же день массовые протесты против действий правоохранителей прошли в Краснокутске под Харьковом.
    Акция протеста в Краснокутске под Харьковом
    Дела открыты из-за нападения на дома правоохранителей под Харьковом
    22:36 21.12.2015
    481Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    На центральной площади в Краснокутске прошел митинг жителей поселка, в котором приняли участие почти 300 человек. Митингующие выступали против действий местных правоохранителей, которые, по их данным, покрывают убийство 15-летней девушки.
    В Краснокутске под Харьковом дом начальника полиции и его зама забросали камнями и коктейлями Молотова
    Под Харьковом дом начальника полиции забросали камнями и коктейлями Молотова
    15:43 21.12.2015
    1470Рост преступности в Украине
    Жители поселка выразили возмущение результатами расследования убийства 15-летней девушки Кристины Стороженко. В протестах также приняли участие активисты ГК "Азов".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги