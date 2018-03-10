В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку и устанавливают личность мужчины. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество", санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.
Частный самолет Ан-2, вылетевший в воскресенье из Бердска (Новосибирская область) в Красноярск, не прибыл в пункт назначения. По предварительной информации, на борту самолета могут находиться до трех человек.
Как сообщается, 175 спасателей и почти 40 единиц техники привлечены к разбору завалов на месте обрушения подъезда. Междуреченск находится примерно в 300 километрах от областного центра города Кемерово.
Как сообщается, 175 спасателей и почти 40 единиц техники привлечены к разбору завалов на месте обрушения подъезда. Междуреченск находится примерно в 300 километрах от областного центра города Кемерово.
Кемеровская область готова принять и трудоустроить горняков из Донецкой области и Крыма, заявил губернатор Аман Тулеев после подписания договора о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".