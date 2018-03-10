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    Кемеровская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Купола
    Прихожанин в России оплатил отпевание купюрой "банка приколов"
    12:55 22.08.2017
    221
    В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку и устанавливают личность мужчины. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество", санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.
    Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
    В России погибли трое спасателей, отравившись угарным газом в погребе
    06:15 26.07.2017
    132
    Местный житель протопил погреб дровами. Днем мужчина спустился в погреба и не вернулся, родственники обратились за помощью в оперативную службу МЧС России.
    Шахта в Кемеровской области
    На шахте в Кузбассе произошло обрушение
    15:58 07.08.2016
    82
    Как сообщили российские спасатели, после обрушения на шахте люди смогли самостоятельно выйти на поверхность. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.
    Самолеты АН-2. Архивное фото
    Установлена причина крушения Ан-2 в Кемеровской области
    06:23 05.08.2016
    258
    Частный Ан-2, вылетевший в воскресенье из Бердска Новосибирской области в Красноярск, не прибыл в пункт назначения. По предварительной информации, на борту могли находиться до трех человек.
    Самолеты АН-2. Архивное фото
    Самолет Ан-2 найден разбившимся в горах Кузбасса
    08:14 01.08.2016
    601
    Как отмечается, на борту самолета могли находиться до трех человек. На поиски самолета вылетел вертолет Ми-8, также была задействована наземная группировка спасателей.
    Спасатели МЧС РФ. Архивное фото
    В Кемеровской области РФ ведутся поиски пропавшего частного самолета
    04:14 01.08.2016
    101
    Частный самолет Ан-2, вылетевший в воскресенье из Бердска (Новосибирская область) в Красноярск, не прибыл в пункт назначения. По предварительной информации, на борту самолета могут находиться до трех человек.
    В РФ обрушился подъезд жилого дома
    Под завалами жилого дома в РФ могут находиться 10 человек
    15:41 31.05.2016
    137
    Как сообщается, 175 спасателей и почти 40 единиц техники привлечены к разбору завалов на месте обрушения подъезда. Междуреченск находится примерно в 300 километрах от областного центра города Кемерово.
    Обрушился дом Междуреченске. Видео
    Обрушение дома в РФ: на месте ЧП 
    15:31 31.05.2016
    355Взрыв газа и обрушение дома в российском Иваново
    Как сообщается, 175 спасателей и почти 40 единиц техники привлечены к разбору завалов на месте обрушения подъезда. Междуреченск находится примерно в 300 километрах от областного центра города Кемерово.
    Шахта. Архивное фото
    В шахте на Кузбассе рухнувшая порода засыпала технику с машинистами
    03:18 09.12.2015
    88
    Как сообщили спасатели, на разрезе ОАО "Черниговец" произошло обрушение горной массы. В результате обрушения засыпало два экскаватора и один бульдозер с машинистами.
    Скорая помощь в РФ
    В ДТП с участием грузовика под Кемерово погибли 5 человек
    06:18 09.11.2015
    95
    Как сообщают правоохранители, в районе 17-го километра трассы "Новокузнецк-Красулино" водитель автомобиля Opel Astra совершил лобовое столкновение с грузовиком "КамАЗ".
    Оружие. Архивное фото
    В России в здании Госреестра мужчине выстрелили в голову
    10:12 28.07.2015
    476
    Пострадавший был доставлен в травмпункт. Стрелявший задержан, у него изъяли пистолет. В настоящее время выясняется, было ли у него разрешение на ношение оружия.
    Вертолет. Архивное фото
    В России упал вертолет, погибли три человека
    18:59 27.06.2015
    394
    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, вертолет был частным. "По предварительным данным, он зацепился за дерево и врезался в скалу", — сказал собеседник агентства.
    Рекорд Гиннеса по спуску на лыжах в купальниках и плавках
    Массовый спуск на лыжах в купальниках 
    12:21 20.04.2015
    884
    На российском горнолыжном курорте Шерегеш был побит рекорд Гиннеса по самому массовому спуску в бикини и плавках.
    Первое заседание подготовительной депутатской группы по проведению первого заседания парламента восьмого созыва
    Подготовка к первому заседанию Рады: затишье перед бурей
    13:49 19.11.2014
    355Первое заседание новой Верховной Рады
    Новоизбранная Рада соберется на свое первое заседание 27 ноября, а сегодня в парламенте собрались члены депутатской подготовительной группы.
    Гильзы от патронов. Архивное фото
    В Кузбассе застрелили чемпиона России по боксу
    11:03 17.06.2014
    175
    Тело 25-летнего мужчины было найдено в автомобиле около 2 часов ночи возле одного из жилых домов города Прокопьевска.
    Доллары
    Кузбасс за два месяца перечислил в помощь Крыму $170 тыс
    14:17 31.03.2014
    12Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Жители и бизнесмены Кемеровской области за два месяца перечислили на помощь Крыму $170 тыс (6,2 миллиона рублей), сообщает региональная администрация.
    Новое жилье
    Украинские специалисты в Кузбассе смогут получить льготные займы
    08:55 27.03.2014
    12
    Совет народных депутатов Кемеровской области в четверг одобрил в первом чтении законопроект, по которому решившие переселиться в Кузбасс жители Украины смогут получить льготные жилищные займы.
    Шахтер идет по выработке
    Губернатор Кемеровской области предложил шахтерам Донбасса работу
    19:35 18.03.2014
    382
    Кемеровская область готова принять и трудоустроить горняков из Донецкой области и Крыма, заявил губернатор Аман Тулеев после подписания договора о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.
    Митинг в поддержку русскоязычного населения Украины. Архивное фото
    Около 20 тыс жителей Кузбасса пришли на митинг солидарности с Крымом
    13:29 12.03.2014
    11Обострение ситуации в Крыму
    Около 20 тысяч человек в Кемеровской области в среду приняли участие в митингах в поддержку жителей Крыма и русскоязычного населения Украины.
    Шахтеры
    Кузбасс готов принять 1,7 тыс беженцев с Украины и дать им работу
    13:05 06.03.2014
    532Обострение ситуации в Крыму
    В целом, по данным властей, в Кемеровской области открыты 1,3 тысячи вакансий на шахтах и разрезах, 6,5 тысяч - в строительной сфере, 2,3 тысячи - в медицинской, требуется 1,2 тысячи водителей.
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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