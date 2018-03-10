В последний раз снег на острове, который административно принадлежит префектуре Кагосима, снег выпадал 12 февраля 1901 года. На юго-западную часть Японии в эти выходные пришло похолодание и обрушились снегопады.
В префектуре Кагосима объявлено штормовое предупреждение. Скорость выпадения осадков в регионе составляет 92 миллиметра в час. На островах Кюсю и Наканосима к утру 1 июля может выпасть еще до 200 миллиметров осадков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".