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    Кагосима (префектура)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    В последний раз снег на острове, который административно принадлежит префектуре Кагосима, снег выпадал 12 февраля 1901 года. На юго-западную часть Японии в эти выходные пришло похолодание и обрушились снегопады.
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    В префектуре Кагосима объявлено штормовое предупреждение. Скорость выпадения осадков в регионе составляет 92 миллиметра в час. На островах Кюсю и Наканосима к утру 1 июля может выпасть еще до 200 миллиметров осадков.
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