Группа южнокорейских специалистов в понедельник прибыла в совместную с КНДР промышленную зону Кэсон, чтобы внедрить технологию радиочастотной идентификации (RFID) для передачи данных о передвижении сотрудников.
Представитель южнокорейского правительства сообщил, что из 123 компаний 50-60% готовы начать работу в промкомплексе. В понедельник в Кэсон отправятся 820 южнокорейцев, из них около 400 останутся в промзоне на ночь.
Инициатива Сеула последовала спустя всего три недели после провала предыдущей попытки наладить диалог. Переговоры Южной Кореи и КНДР на министерском уровне должны были состояться 12-13 июня в Сеуле, но были отменены.
Северокорейское руководство закрыло совместную корейскую индустриальную зону Кэсон, где работали около 900 южнокорейских сотрудников и 53 тысячи граждан КНДР, после обострения ситуации на Корейском полуострове в марте.
Власти КНДР отказали южнокорейским предпринимателям в посещении совместной индустриальной зоны Кэсон для доставки продовольствия и других товаров первой необходимости для персонала, до сих пор находящегося в промзоне.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".