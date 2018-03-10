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    Промышленный регион Кэсон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Южная Корея - Сеул
    Сеул внедрит технологию радиочастотной идентификации в промзоне Кэсон
    11:50 02.12.2013
    2
    Группа южнокорейских специалистов в понедельник прибыла в совместную с КНДР промышленную зону Кэсон, чтобы внедрить технологию радиочастотной идентификации (RFID) для передачи данных о передвижении сотрудников.
    Совместная промзона КНДР и Южной Кореи Кэсон возобновила работу
    08:40 16.09.2013
    6
    Представитель южнокорейского правительства сообщил, что из 123 компаний 50-60% готовы начать работу в промкомплексе. В понедельник в Кэсон отправятся 820 южнокорейцев, из них около 400 останутся в промзоне на ночь.
    Демилитаризованная зона между Южной Корей и КНДР
    Индустриальная зона Кэсон откроется в понедельник
    08:43 11.09.2013
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    Совместная промышленная зона КНДР и Южной Кореи Кэсон возобновит свою работу в понедельник 16 сентября. Стороны также договорились провести выездные презентации для иностранных инвесторов.
    КНДР. Пхеньян
    Сеул призывает КНДР провести финальные переговоры по промзоне Кэсон
    13:20 28.07.2013
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    Южная Корея призывает КНДР принять правильное решение для нормализации работы индустриальной зоны Кэсон и межкорейских отношений.
    Южная Корея - Сеул
    КНДР и Южная Корея не договорились по работе зоны Кэсон
    12:42 17.07.2013
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    Представители Южной Кореи и КНДР в ходе очередных переговоров вновь не смогли прийти к договоренности по нормализации работы совместной корейской индустриальной зоны Кэсон.
    Южная Корея - Сеул
    Сеул потребовал от Пхеньяна гарантии безопасности бизнесменов в Кэсоне
    10:52 15.07.2013
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    Представители Южной Кореи призвали Пхеньян гарантировать безопасность южнокорейских бизнесменов, которые будут работать в Кэсоне, чтобы превратить его в индустриальную зону международного класса.
    Южная Корея - Сеул
    КНДР и Южная Корея начали переговоры по промышленной зоне Кэсон
    09:43 10.07.2013
    5
    Инициатива Сеула последовала спустя всего три недели после провала предыдущей попытки наладить диалог. Переговоры Южной Кореи и КНДР на министерском уровне должны были состояться 12-13 июня в Сеуле, но были отменены.
    КНДР - Пхеньян
    Власти КНДР и Южной Кореи начали переговоры по зоне Кэсон
    11:30 06.07.2013
    2
    Северокорейское руководство закрыло совместную корейскую индустриальную зону Кэсон, где работали около 900 южнокорейских сотрудников и 53 тысячи граждан КНДР, после обострения ситуации на Корейском полуострове в марте.
    Кэсон может быть включен в список мирового наследия ЮНЕСКО
    15:12 13.05.2013
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    Исторические места в районе города Кэсон на границе Северной и Южной Кореи могут быть включены в список мирового наследия ЮНЕСКО.
    Сеул сократил поставку электроэнергии в промзону Кэсон
    14:13 06.05.2013
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    Южная Корея сократила до минимальной поставку электроэнергии в совместную с КНДР индустриальную зону Кэсон.
    КНДР. Пхеньян
    Семеро граждан Южной Кореи еще остаются на территории промзоны Кэсон
    19:22 29.04.2013
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    Семеро из 50 граждан Южной Кореи, остававшихся в прекратившей работу совместной с КНДР индустриальной зоне Кэсон, не смогли вернуться домой.
    Южная Корея
    Южная Корея компенсирует бизнесменам ущерб из-за закрытия зоны Кэсон
    10:17 29.04.2013
    3
    Правительство Южной Кореи сделает все, чтобы минимизировать ущерб компаниям, потерявшим производство в совместной с КНДР индустриальной зоне Кэсон.
    КНДР. Пхеньян
    КНДР вновь обвинила Южную Корею в закрытии промзоны Кэсон
    18:04 27.04.2013
    3
    Руководство КНДР заявило в субботу, что в случае полного закрытия совместной промзоны Кэсон ответственность будет полностью лежать на правительстве Южной Кореи.
    Южная Корея - Сеул
    Южная Корея заявила о выводе персонала из совместной с КНДР зоны Кэсон
    12:54 26.04.2013
    11
    Власти Южной Кореи рекомендовали в пятницу полностью вывести южнокорейский персонал из совместной с КНДР индустриальной зоны Кэсон и призвали Пхеньян обеспечить сохранность имущества на промобъекте.
    Южная Корея - Сеул
    Сеул требует от КНДР немедленно начать переговоры по Кэсону
    08:36 25.04.2013
    25
    Правительство Южной Кореи в ультимативной форме потребовало от КНДР немедленно начать переговоры на рабочем уровне, чтобы решить проблему с совместной промышленной зоной Кэсон.
    Пхеньян - КНДР
    КНДР отказала бизнесменам из Южной Кореи во въезде в промзону Кэсон
    09:28 17.04.2013
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    Власти КНДР отказали южнокорейским предпринимателям в посещении совместной индустриальной зоны Кэсон для доставки продовольствия и других товаров первой необходимости для персонала, до сих пор находящегося в промзоне.
    КНДР. Пхеньян
    Пхеньян уведомил Сеул о введении запрета на въезд в зону Кэсон
    08:32 03.04.2013
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    При этом северокорейские власти разрешили рабочим из Южной Кореи, находящимся на территории индустриальной зоны Кэсон, покинуть ее и вернуться домой.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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