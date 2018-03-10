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Хорол
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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Конфликт в Полтавской области: захват завода и массовые протесты
14:33 14.03.2016
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Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
Рабочие Хорольского молочноконсервного комбината детских продуктов перекрыли трассу Киев-Харьков, протестуя против захвата предприятия вооруженными людьми.
В Полтавской области протестующие перекрыли международную трассу
14:17 14.03.2016
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Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
Как уточнили в пресс-службе Нацполиции, утром в понедельник около ста человек перекрыли движение транспорта на автомобильной дороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи города Хорол.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками
21:21 09.03.2018
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Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
01:29 10.03.2018
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На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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