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    Хэнань

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    В Китае двухлетних малышей тренируют играть в баскетбол
    Как в Китае готовят звезд НБА: дети тренируются с мячами с двух лет 
    16:22 19.01.2018
    352
    Китайцы не останавливаются ни перед чем, чтобы достичь высот в мире спорта. Даже самых маленьких детей обучают баскетболу, чтобы они могли стать звездами НБА и игроками национальной сборной.
    В Китае няня избила ребенка в лифте
    Китайская няня жестоко избила малыша в лифте 
    14:09 12.12.2017
    1976
    Агентство по найму персонала посоветовало родителям ребенка высокооплачиваемую няню, которая жестоко избивала малыша, оставшись с ним один на один.
    Амурские тигры в Приморском сафари-парке
    В Китае мужчина накормил тигра пачкой денег и лишился пальцев
    12:04 24.11.2017
    143
    Пожилой мужчина в пьяном виде решил скормить цирковому тигру пачку денег. Опасный хищник оторвал смельчаку два пальца.
    Спасатели в Китае. Архивное фото
    На складе пиротехники в Китае прогремел взрыв, есть жертвы
    08:37 28.12.2015
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    Сообщается, что взрыв произошел утром в понедельник в городском округе Цзяоцзо китайской провинции Хэнань в помещении, где хранились нелегальные пиротехнические изделия.
    Полиция Китая
    Автобус в Китае перевернулся из-за пролитого вина, погибли 12 человек
    07:54 11.09.2015
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    Полиция Китая задержала водителя грузовика, разлившего на шоссе рисовое вино. Из-за него перевернулся автобус, в которое после этого врезалась фура.
    Китайская полиция. Архивное фото
    Почти 40 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Китае
    03:13 26.05.2015
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    В городе Пиндиншань, китайская провинция Хэнань, сгорел дом престарелых. Погибли 38 человек, шесть получили ранения. На месте пожара идет спасательная операция.
    Китайская полиция. Архивное фото
    Два человека в Китае погибли, доставая телефон из туалета
    14:55 30.05.2014
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    Мужчина и его мать погибли в китайской провинции Хэнань, пытаясь достать мобильный телефон из туалета, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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