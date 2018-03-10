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Тег
Хэнань
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Как в Китае готовят звезд НБА: дети тренируются с мячами с двух лет
16:22 19.01.2018
352
Китайцы не останавливаются ни перед чем, чтобы достичь высот в мире спорта. Даже самых маленьких детей обучают баскетболу, чтобы они могли стать звездами НБА и игроками национальной сборной.
Китайская няня жестоко избила малыша в лифте
14:09 12.12.2017
1976
Агентство по найму персонала посоветовало родителям ребенка высокооплачиваемую няню, которая жестоко избивала малыша, оставшись с ним один на один.
В Китае мужчина накормил тигра пачкой денег и лишился пальцев
12:04 24.11.2017
143
Пожилой мужчина в пьяном виде решил скормить цирковому тигру пачку денег. Опасный хищник оторвал смельчаку два пальца.
На складе пиротехники в Китае прогремел взрыв, есть жертвы
08:37 28.12.2015
47
Сообщается, что взрыв произошел утром в понедельник в городском округе Цзяоцзо китайской провинции Хэнань в помещении, где хранились нелегальные пиротехнические изделия.
Автобус в Китае перевернулся из-за пролитого вина, погибли 12 человек
07:54 11.09.2015
251
Полиция Китая задержала водителя грузовика, разлившего на шоссе рисовое вино. Из-за него перевернулся автобус, в которое после этого врезалась фура.
Почти 40 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Китае
03:13 26.05.2015
75
В городе Пиндиншань, китайская провинция Хэнань, сгорел дом престарелых. Погибли 38 человек, шесть получили ранения. На месте пожара идет спасательная операция.
Два человека в Китае погибли, доставая телефон из туалета
14:55 30.05.2014
14
Мужчина и его мать погибли в китайской провинции Хэнань, пытаясь достать мобильный телефон из туалета, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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Как в Китае готовят звезд НБА: дети тренируются с мячами с двух лет
16:22 19.01.2018
352
Китайцы не останавливаются ни перед чем, чтобы достичь высот в мире спорта. Даже самых маленьких детей обучают баскетболу, чтобы они могли стать звездами НБА и игроками национальной сборной.
Китайская няня жестоко избила малыша в лифте
14:09 12.12.2017
1976
Агентство по найму персонала посоветовало родителям ребенка высокооплачиваемую няню, которая жестоко избивала малыша, оставшись с ним один на один.
Как в Китае готовят звезд НБА: дети тренируются с мячами с двух лет
16:22 19.01.2018
352
Китайцы не останавливаются ни перед чем, чтобы достичь высот в мире спорта. Даже самых маленьких детей обучают баскетболу, чтобы они могли стать звездами НБА и игроками национальной сборной.
Китайская няня жестоко избила малыша в лифте
14:09 12.12.2017
1976
Агентство по найму персонала посоветовало родителям ребенка высокооплачиваемую няню, которая жестоко избивала малыша, оставшись с ним один на один.
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