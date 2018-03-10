Около российского города Саяногорска в Хакасии в 18.37 по местному времени (13.37 по Киеву) упало небесное тело, предположительно метеорит, сообщает местный оперативный штаб ГО и ЧС. Очевидцы явления публикуют видео в соцсетях.
Более 100 осужденных пытались поздно вечером в воскресенье устроить бунт в исправительной колонии №35 в Хакасии; они забаррикадировались в спальне и требовали ослабление режима, сообщила в понедельник пресс-служба ГУФСИН республики.
В воскресенье из-за сильного ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду, в Хакасии резко обострилась пожароопасная обстановка. Огонь охватил более 20 населенных пунктов. Около 5 тысяч человек остались без жилья.
Согласно информации на официальном портале республики, есть неподтверждённые данные о двух погибших. Цифры постоянно уточняются. Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Хакасии пострадали 47 человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".