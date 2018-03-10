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    Хакасия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Метеорит Хакасия
    Падение метеорита в Хакасии 
    18:29 06.12.2016
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    Около российского города Саяногорска в Хакасии в 18.37 по местному времени (13.37 по Киеву) упало небесное тело, предположительно метеорит, сообщает местный оперативный штаб ГО и ЧС. Очевидцы явления публикуют видео в соцсетях.
    Штурм колонии в Хакасии
    Появилось видео штурма колонии в Хакасии, где заключенные устроили бунт 
    16:26 25.07.2016
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    Более 100 осужденных пытались поздно вечером в воскресенье устроить бунт в исправительной колонии №35 в Хакасии; они забаррикадировались в спальне и требовали ослабление режима, сообщила в понедельник пресс-служба ГУФСИН республики.
    Пожар в Хакасии
    Двое пострадавших в пожарах в Хакасии скончались в реанимации
    07:46 21.04.2015
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    Всего в ожоговый центр Красноярска были госпитализированы 12 человек. Из них четверых спецборт МЧС РФ доставил на лечение в институт Вишневского в Москву.
    Пожар в Хакасии
    Число госпитализированных при пожарах в Хакасии превысило 100 человек
    06:54 14.04.2015
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    В воскресенье из-за сильного ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду, в Хакасии резко обострилась пожароопасная обстановка. Огонь охватил более 20 населенных пунктов. Около 5 тысяч человек остались без жилья.
    Пожары в Хакасии потушены, погибли 23 человека
    Пожары в Хакасии потушены, погибли 23 человека 
    01:54 14.04.2015
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    Как заявила замминистра здравоохранения республики Наталья Коган, "всего к медикам за помощью обратились 905 человек" и к вечеру понедельника из 102 госпитализированных 77 еще оставались в больницах.
    Пожар в Хакасии
    Число жертв пожаров в Хакасии достигло 16
    18:57 13.04.2015
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    По предварительной информации, погибли 16 человек, восемь находятся в тяжелом состоянии. В медицинские учреждения обратились более 600 человек, госпитализированы 79.
    Пожар в Хакасии
    При пожарах в Хакасии погибли не менее 10 человек - власти
    07:05 13.04.2015
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    Соответствующее заявление сделала руководитель пресс-службы правительства региона Ирина Емельянова. По ее словам, в настоящее время информация уточняется.
    Пожар в Хакасии
    Пожар в Хакасии 
    20:46 12.04.2015
    653
    Согласно последним данным, уничтожено и повреждено 982 дома, 76 жителей республики пострадали, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Пять человек погибли.
    Пожары в Хакасии
    Число поврежденных домов в Хакасии достигло почти тысячи - источник
    20:12 12.04.2015
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    Согласно информации, уничтожено и повреждено 982 дома, 76 жителей республики пострадали, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Пять человек погибли.
    Пожар. Архивное фото
    При пожарах в Хакасии пострадали более 70 человек
    15:41 12.04.2015
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    Согласно информации на официальном портале республики, есть неподтверждённые данные о двух погибших. Цифры постоянно уточняются. Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Хакасии пострадали 47 человек.
    Пожарная машина. Архивное фото
    Режим ЧС введен на территории республики Хакасия в РФ из-за пожаров
    14:23 12.04.2015
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    По последним данным, сгорели 118 домов, сообщила РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы республиканского главка МЧС РФ Ирина Бутенко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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