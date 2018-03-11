В пятницу на сайте Португальской федерации футбола был опубликован состав национальной сборной, в котором не оказалось форварда "Реала". В списке вызванных футболистов оказался защитник российского "Зенита" Луиш Нету.
По словам Ильи Новикова, съемочная группа СТБ приехала освещать судебный процесс над украинкой Надеждой Савченко. После того, как у журналистов взяли письменные объяснения, где и как они пересекли границу, их отпустили.
Выбросы были не сильные, около двух метров в высоту, через некоторое время извержение прекратилось, а затем ненадолго возобновилось. В результате в море образовался грязевой остров продолговатой формы.
Во вторник суд допросил инспектора ДПС Михаила Луценко, присутствовавшего во время остановки автомобиля с Савченко на территории Воронежской области. После этого суд приступил к допросу Алексея Мирошникова.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.