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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Отправка гуманитарного конвоя из РФ для Донбасса. Архивное фото
    Машины МЧС РФ с гумпомощью для Донбасса выехали из Подмосковья
    06:56 09.11.2015
    96Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Как сообщили в МЧС РФ, планируется, что очередная, 44-я по счету, колонна с гуманитарной помощью отправится в Донецкую и Луганскую области в ближайшие дни.
    Криштиану Роналду
    Роналду не поедет в РФ на товарищеский матч
    15:33 06.11.2015
    207
    В пятницу на сайте Португальской федерации футбола был опубликован состав национальной сборной, в котором не оказалось форварда "Реала". В списке вызванных футболистов оказался защитник российского "Зенита" Луиш Нету.
    Заседание суда по делу гражданки Украины Надежды Савченко
    Надежда Савченко была ранена в руку перед задержанием - свидетель в суде
    15:56 02.11.2015
    497Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    В ходе судебного заседания в Донецке Ростовской области секретный свидетель рассказал новые подробности о моменте задержания украинки Надежды Савченко.
    Илья Новиков с задержанной в Донецке Ростовской области съемочной группой СТБ
    В Ростовской области задержали украинских журналистов - адвокат
    14:00 28.10.2015
    274Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    По словам Ильи Новикова, съемочная группа СТБ приехала освещать судебный процесс над украинкой Надеждой Савченко. После того, как у журналистов взяли письменные объяснения, где и как они пересекли границу, их отпустили.
    Грязевой вулкан в Азовском море. Видео
    Грязевой вулкан в Краснодарском крае 
    06:24 28.10.2015
    338
    Выбросы были не сильные, около двух метров в высоту, через некоторое время извержение прекратилось, а затем ненадолго возобновилось. В результате в море образовался грязевой остров продолговатой формы.
    Очередное заседание суда по делу Надежды Савченко. Архивное фото
    Суд в РФ начал допрос секретного свидетеля по делу Савченко
    12:45 21.10.2015
    2574Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Как сообщил судья, секретный свидетель в ходе заседания находится вне визуального наблюдения и дает показания под вымышленным именем и с измененным голосом.
    Надежда Савченко в зале суда. Архивное фото
    Суд в Ростовской области продолжит слушания по делу Савченко
    02:32 19.10.2015
    613Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Адвокаты Надежды Савченко ходатайствовали об обеспечении участия в суде в качестве свидетеля защиты сестры подсудимой - Веры, которой, по их данным, недавно закрыли въезд в РФ.
    Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2015
    Гран-при конкурса "Новая волна" получил певец из Хорватии
    12:41 12.10.2015
    224
    Дамир Кедзо, победитель многочисленных конкурсов в Хорватии и обладатель Гран При на конкурсе "Славянский базар" в Витебске, получил статуэтку в виде волны из хрусталя и 3,5 миллиона рублей.
    Заседание суда по делу Надежды Савченко. Архивное фото
    Суд продолжит допрос свидетелей по делу Савченко
    04:06 12.10.2015
    101Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    В суде уже были допрошены ряд свидетелей обвинения. В частности, сотрудники ДПС Воронежской области, остановившие автомобиль, в котором находилась Надежда Савченко.
    Владелец Формулы-1 Берни Экклстоун
    Экклстоун: пока я буду жив, "Формула-1" будет проходить в Сочи
    12:49 11.10.2015
    395
    Генеральный промоутер гоночной серии Берни Экклстоун прибыл на трассу "Сочи Автодром", где во второй раз в истории проводится этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при России.
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Путин обсудит борьбу с терроризмом с наследным принцем Абу-Даби
    11:43 11.10.2015
    244
    Встреча президента России с Мухаммедом Аль Нахайяном состоится в воскресенье, 11 октября, в Сочи. Потом Путин отправится смотреть Гран-при России "Формулы-1".
    Дмитрий Хворостовский
    Дмитрий Хворостовский выступит на закрытии конкурса "Новая Волна" в Сочи
    07:41 11.10.2015
    944
    В жюри конкурса под председательством Игоря Крутого вошли Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Валерия, Леонид Агутин, Лайма Вайкуле, Константин Меладзе, Ани Лорак, Анжелика Варум.
    Карлос Сайнс-младший попал в аварию на Гран-при России в Сочи
    Авария на Гран-при России в Сочи 
    13:59 10.10.2015
    528
    Инцидент произошел в субботу на трассе "Сочи Автодром". Гонщик "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший отправлен в медицинский центр Сочи, где проходит обследование.
    Автоспорт. Формула -1. Гран-при России. Свободные заезды
    Гонщик "Торо Россо" попал в аварию на Гран-при России
    13:35 10.10.2015
    166
    Карлос Сайнс-младший после инцидента находится в сознании, однако был госпитализирован. Во время третьей сессии свободных заездов его болид попал в аварию.
    Гонщик команды Форс Индия Нико Хюлькенберг
    Хюлькенберг стал лучшим в I практике на этапе "Ф-1" Гран-при России
    13:39 09.10.2015
    57
    Вторым стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг (+0,052). Тройку замкнул четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из "Феррари" (+0,631). Вторая практика на Гран-при России пройдет в пятницу.
    Российские пожарные. Архивное фото
    При пожаре в частном доме на Кубани погибли семеро детей
    02:10 09.10.2015
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    Заявка о возгорании поступила около 23.30 в четверг. По предварительным данным, площадь пожара составила 60 квадратных метров. После локализации возгорания были найдены погибшими семеро детей.
    Формула-1. Гран-при Великобритании. Пилоты пробуют трассу.
    Потенциальные покупатели на акции "Формулы-1" есть - Экклстоун
    18:36 08.10.2015
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    Владелец акций и генеральный промоутер "Формулы-1" заявил, что, несмотря на возможную продажу акций, уходить он не собирается.
    Владимир Путин в товарищеском хоккейном матче
    Путин забросил семь шайб в хоккейном матче в Сочи 
    23:06 07.10.2015
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    Президент России отметил 63-й день рождения на льду арены "Шайба" в Сочи. Команда "Звезды НХЛ" победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 15:10.
    Надежда Савченко в российском суде. Архивное фото
    Защита Савченко требует вызвать в суд офицера ФСБ
    00:55 07.10.2015
    176Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Во вторник в донецком городском суде (Ростовская область) офицера ФСБ России по Воронежской области Алексея Почечуева допросили в качестве свидетеля по видеоконференцсвязи.
    Очередное заседание суда по делу Надежды Савченко
    Судья пригрозил Савченко удалением из зала суда
    15:53 06.10.2015
    459Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Во вторник суд допросил инспектора ДПС Михаила Луценко, присутствовавшего во время остановки автомобиля с Савченко на территории Воронежской области. После этого суд приступил к допросу Алексея Мирошникова.
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