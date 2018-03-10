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    Ижевск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Последствия обрушения жилого дома в Ижевске
    В Ижевске увеличилось число погибших при обрушении жилого дома
    22:22 10.11.2017
    208
    Как уточнил источник в экстренных службах, спасатели извлекли тело женщины, ее возраст пока установить не удалось. Погибшая женщина стала седьмой жертвой обрушения дома в Ижевске.
    Обрушение жилого дома в Ижевске
    Ижевск: 6 человек погибли при частичном обрушении дома
    13:51 10.11.2017
    291
    В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа.
    Владимир Вятрович
    Хроника 9 ноября: закон о ЖКХ, новый командующий АТО, Польша запретила въезд Вятровичу
    09:17 10.11.2017
    1226
    Накануне СМИ сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу, в Чернобыле начали строить хранилище ядерных отходов, активисты нашли третьего виновника смертельного ДТП в Харькове.
    Обрушение жилого дома в Ижевске
    Возросло количество погибших при обрушении дома в РФ
    07:15 10.11.2017
    247
    В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа.
    Момент взрыва в доме в Ижевске. Видео
    Обрушение девяти этажей дома в России: кадры с видеорегистратора 
    02:17 10.11.2017
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    Часть жилого дома с первого по девятый этажи обрушилась в российском Ижевске днем в четверг. По последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. Момент взрыва зафиксировал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.
    Обрушение жилого дома в Ижевске
    Обрушение дома в России. Число жертв возросло
    21:40 09.11.2017
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    По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. В результате погибли 4 человека.
    9 ноября под Верховной Радой
    Главные события 9 ноября в фотографиях 
    18:41 09.11.2017
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    В российском городе после взрыва газа обрушился жилой дом, в результате погибли 3 человека, в Киеве произошел взрыв в пятиэтажке, а в центре столицы продолжает жить своей жизнью палаточный городок.
    Обрушение жилого дома в Ижевске
    Обрушение жилого дома в России. Кадры с места ЧП 
    16:27 09.11.2017
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    Один человек погиб, еще двое были ранены при обрушении части жилого дома в российском Ижевске. Обрушение произошло после взрыва бытового газа.
    В Ижевске обрушилась часть девятиэтажного жилого дома
    "Услышали громкий хлопок". В России обрушилась часть многоэтажного дома 
    16:00 09.11.2017
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    Один человек погиб, еще двое пострадали, по предварительным данным, при обрушении части жилого дома в российском Ижевске после взрыва бытового газа, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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