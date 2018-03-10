Накануне СМИ сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу, в Чернобыле начали строить хранилище ядерных отходов, активисты нашли третьего виновника смертельного ДТП в Харькове.
Часть жилого дома с первого по девятый этажи обрушилась в российском Ижевске днем в четверг. По последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. Момент взрыва зафиксировал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".