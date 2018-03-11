Украинцы почти не усыновляют детей с недостатками, особенно детей с тяжелой инвалидностью. Преимущественно усыновители из Украины ищут здоровых и маленьких детей в возрасте от двух до четырех лет, пишет "Галицкий корресподент".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.