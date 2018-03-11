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    Игуала-де-ла-Индепенденсия (муниципалитет)

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Протесты против выборов и акции в поддержку 43 пропавших студентов в Мексике
    Протесты против выборов и акции в поддержку 43 пропавших студентов в Мексике 
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    В мексиканском штате, где пропали 43 студента, нашли новые захоронения
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    На службе у бывшего мэра мексиканского города Игуала Хосе Луиса Абарки состояли люди, которых ранее выгнали со службы в полиции, они выполняли его различные незаконные поручения.
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