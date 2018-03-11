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Согласно онлайн-табло аэропорта "Борисполь", уже отменены все рейсы Lufthansa - как на вылет, так и на прилет - из Франкфурта и Мюнхена и в эти города. Пассажиры смогут бесплатно поменять билеты или сдать их без штрафа.