Забастовка затронет, в основном, региональные и европейские авиалинии, которые проходят через аэропорты Дюссельдорфа и Франкфурта. Всего из трех тысяч рейсов будут отменены около 929, что коснется примерно 113 тысяч пассажиров.
Гаральд Крюгер проводил презентацию новых автомобилей BWM утром во вторник, однако после вступительных слов он упал прямо на сцене, сжимая руками голову. По информации немецких СМИ, речь идет о возможном инсульте.
Согласно информации, 1 миллион 100 тысяч гривен выделят на оплату 100 квадратных метров выставочных площадей и разработку концепции, дизайна стенда и программы делегации, которая будет представлять Украину на ярмарке.
Боевики напали в среду на музей в популярном среди туристов районе Бардо столицы Туниса. Злоумышленники взяли в заложники находившихся в музее туристов. По данным радио, в заложниках продолжают оставаться 10 человек.
Европейский центральный банк официально открывает во Франкфурте-на-Майне новую штаб-квартиру на фоне акций протеста в городе. Район штаб-квартиры перекрыт, местные банки и супермаркеты анонсируют досрочное закрытие.
Согласно онлайн-табло аэропорта "Борисполь", уже отменены все рейсы Lufthansa - как на вылет, так и на прилет - из Франкфурта и Мюнхена и в эти города. Пассажиры смогут бесплатно поменять билеты или сдать их без штрафа.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.