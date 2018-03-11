наверх
11.03.201801:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Гессен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Расписание самолетов Lufthansa
    Забастовка бортпроводников компании Lufthansa продолжится 9 ноября
    22:56 08.11.2015
    275
    Забастовка затронет, в основном, региональные и европейские авиалинии, которые проходят через аэропорты Дюссельдорфа и Франкфурта. Всего из трех тысяч рейсов будут отменены около 929, что коснется примерно 113 тысяч пассажиров.
    Пожар в немецком городе Пфорцхайм в здании, где располагался приют для беженцев
    Поджог приюта для нелегальных мигрантов в Германии 
    16:53 20.10.2015
    736Мигранты штурмуют ЕС
    За сутки в ФРГ произошло два крупных пожара: в земле Баден-Вюртемберг и в федеральной земле Гессен. В обоих случаях огонь повредил здания, где проживали мигранты и беженцы.
    Репродукция портрета Наполеона
    Останки 200 солдат армии Наполеона обнаружены в немецком Франкфурте
    04:58 18.09.2015
    178
    По данным местных властей, солдаты скорее всего погибли от эпидемии тифа или ран, полученных в сражениях в районах, расположенных вблизи сегодняшнего Франкфурта.
    Глава автоконцерна BMW упал в обморок. Видео
    Обморок главы автоконцерна BMW на выставке во Франкфурте 
    06:20 16.09.2015
    847
    Гаральд Крюгер проводил презентацию новых автомобилей BWM утром во вторник, однако после вступительных слов он упал прямо на сцене, сжимая руками голову. По информации немецких СМИ, речь идет о возможном инсульте.
    Автосалон во Франкфурте-2015
    Автосалон во Франкфурте-2015 
    04:59 16.09.2015
    1513
    Сенсорным экраном никого уже не удивишь. А вот управлением с помощью жестов очень даже, именно так в Новом BMW 7-й серии можно регулировать громкость и отвечать на звонок.
    Книги
    На участие Украины во Франкфуртской книжной ярмарке выделили 1 млн грн
    21:44 07.06.2015
    102
    Согласно информации, 1 миллион 100 тысяч гривен выделят на оплату 100 квадратных метров выставочных площадей и разработку концепции, дизайна стенда и программы делегации, которая будет представлять Украину на ярмарке.
    Протесты против политики ЕЦБ возле штаб-квартиры банка во Франкфурте
    Глава МВД Германии сравнил беспорядки во Франкфурте с Майданом
    10:02 19.03.2015
    1209
    Томас де Мезьер заявил, что полиция заранее знала о применении насилия организаторами акции под новым офисом Европейского центрального банка на берегу реки Майн.
    Украинские военные в Благодатном близ Дебальцево
    Хроника 18 марта: демобилизация и повышение тарифов в Украине
    09:20 19.03.2015
    1195Особый статус Донбасса
    В Украине начинается демобилизация военных, кроме того Рада продлила срок службы военных в особый период. Также Киев официально обратился в ЕС с просьбой о развертывании миротворцев.
    Заглушка фото итоги
    Итоги дня в фотографиях. 18 марта 
    18:34 18.03.2015
    120
    Боевики напали в среду на музей в популярном среди туристов районе Бардо столицы Туниса. Злоумышленники взяли в заложники находившихся в музее туристов. По данным радио, в заложниках продолжают оставаться 10 человек.
    Акция протеста во Франкфурте. Видео
    Последствия акции протеста во Франкфурте 
    12:31 18.03.2015
    1938
    Прорвавшие утром полицейское оцепление возле комплекса ЕЦБ протестующие продолжают удерживать мост через Майн.
    Протесты против политики ЕЦБ возле штаб-квартиры банка во Франкфурте
    Во Франкфурте во время беспорядков ранены 88 полицейских
    12:27 18.03.2015
    1569
    Десятки немецких полицейских пострадали в столкновениях с протестующими под зданием Европейского центробанка, под которым продолжается акция протеста.
    Протесты против политики ЕЦБ возле штаб-квартиры банка во Франкфурте
    Полиция Франкфурта применила водомет для разгона протестующих
    11:48 18.03.2015
    207
    Согласно данным, полиция применила водомет, чтобы попытаться расчистить дорогу к входу в здание через толпу протестующих.
    Протесты против политики ЕЦБ возле штаб-квартиры банка во Франкфурте
    Протесты возле новой штаб-квартиры ЕЦБ во Франкфурте 
    11:26 18.03.2015
    432
    Европейский центральный банк официально открывает во Франкфурте-на-Майне новую штаб-квартиру на фоне акций протеста в городе. Район штаб-квартиры перекрыт, местные банки и супермаркеты анонсируют досрочное закрытие.
    Протесты против политики ЕЦБ возле штаб-квартиры банка во Франкфурте
    На акции протеста у здания ЕЦБ во Франкфурте задержаны 350 человек
    11:23 18.03.2015
    202
    Во Германии продолжается акция протеста у здания Европейского центробанка, в ходе которой протестующие захватили мост через реку Майн.
    Самолет Airbus A319 авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
    Lufthansa отменила рейсы в Киев - СМИ
    09:34 18.03.2015
    607
    Согласно онлайн-табло аэропорта "Борисполь", уже отменены все рейсы Lufthansa - как на вылет, так и на прилет - из Франкфурта и Мюнхена и в эти города. Пассажиры смогут бесплатно поменять билеты или сдать их без штрафа.
    Марш солидарности в Киеве
    Марш солидарности в Киеве 
    13:57 18.01.2015
    2246Мир на Донбассе. Нормандский формат
    К колонне присоединились около 100 курсантов Национальной академии Службы безопасности Украины. В колонне присутствуют глава УГКЦ Святослав Шевчук и патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
    Море. Архивное фото
    Азербайджан и Казахстан построят подводный сегмент TASIM
    10:00 17.01.2015
    399
    Контракт с Казахстаном планируется подписать в первом полугодии, и уже к концу года могут начаться строительные работы.
    Вынесен первый в Германии приговор в отношении члена ИГ
    В Германии вынесли первый приговор в отношении члена ИГ 
    07:55 06.12.2014
    153Военная кампания против "Исламского государства"
    Также в Великобритании к 12 годам и 8 месяцам тюрьмы каждый были приговорены два британца, которые признались, что воевали в Сирии в составе одной из группировок, связанных с Аль-Каидой.
    Самолет авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
    Lufthansa отменит в четверг более половины рейсов из Франкфурта и Мюнхена
    16:39 03.12.2014
    60
    Завтра Lufthansa выполнит 35 из запланированных 72 дальнемагистральных рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.
    Нобелевская премия по физике
    Хироси Амано до сих пор не верит, что получил Нобелевскую премию по физике
    15:36 08.10.2014
    179Неделя Нобелевской премии 2014
    Японский ученый Хироси Амано узнал о том, что стал обладателем Нобелевской премии по физике, когда летел в самолете.
    еще 20 материалов
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги