В субботу в СМИ были опубликованы материалы об институте разведки в городе Тиккакоски в центральной части страны, который якобы занимается слежкой за российскими вооруженными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа.
Мистицизма обозначению борта добавляет код аэропорта прибытия Вантаа в Хельсинки – HEL, который созвучен с английским словом hell – ад. Рейсы 666 в "ад" по пятницам, 13 авиакомпания совершает с 2006 года.
На 41-м Конгрессе главного европейского футбольного органа, который прошел накануне в Хельсинки, были выбраны вице-президенты организации. Григорий Суркис занимает должность вице-президента УЕФА с 2013 года.
Администрация международного аэропорта Хельсинки-Вантаа в Финляндии на фоне планов Вашингтона усилить меры безопасности в зарубежных аэропортах готовится в ближайшее время ужесточить процедуры, связанные с досмотром пассажиров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".