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    Хельсинки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Полиция Финляндии
    В Финляндии вспыхнул скандал из-за публикации СМИ о центре слежения за ВС РФ
    08:38 18.12.2017
    525
    В субботу в СМИ были опубликованы материалы об институте разведки в городе Тиккакоски в центральной части страны, который якобы занимается слежкой за российскими вооруженными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа.
    Самолет Finnair
    Мистика в Хельсинки: в пятницу 13 в HEL прилетел рейс 666
    19:46 13.10.2017
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    Мистицизма обозначению борта добавляет код аэропорта прибытия Вантаа в Хельсинки – HEL, который созвучен с английским словом hell – ад. Рейсы 666 в "ад" по пятницам, 13 авиакомпания совершает с 2006 года.
    Открытие Европейского центра по борьбе с гибридными угрозами
    Европейский центр по борьбе с "гибридными угрозами" открылся в Хельсинки
    23:14 02.10.2017
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    В церемонии приняли участие президент Финляндии Саули Ниинистё, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
    Григорий Суркис. Архивное фото
    Григорий Суркис переизбран вице-президентом УЕФА
    00:39 06.04.2017
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    На 41-м Конгрессе главного европейского футбольного органа, который прошел накануне в Хельсинки, были выбраны вице-президенты организации. Григорий Суркис занимает должность вице-президента УЕФА с 2013 года.
    Полиция Финляндии
    В Хельсинки авто въехало в пешеходов, 4 человека ранены
    20:18 31.12.2016
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    Согласно информации, водителя задержали. Правоохранители не считает, что он врезался в людей умышленно. Признаков наркотического или алкогольного опьянения не нашли.
    Мемориальное мероприятие в память о жертвах стихийного бедствия в префектура Мияги, Япония
    Фотоитоги 11 марта: годовщина землетрясения в Японии, провал дороги в Киеве 
    18:09 11.03.2016
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    В результате стихийного бедствия в Японии, случившегося 5 лет назад, погибли почти 16 тысяч человек. Причем более 90% из них стали жертвами последовавшего после подземных толчков цунами.
    Акция Greenpeace в Хельсинки против российского судна
    Активисты Greenpeace заблокировали вход в порт Хельсинки кораблю из РФ
    05:38 02.11.2015
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    Целью демонстрации активистов, которая прошла в воскресенье, было привлечь внимание к своему требованию о прекращении использования угля для получения тепла.
    Автобусы с беженцами закидали камнями в Финляндии
    Автобусы с беженцами в Финляндии забрасывают камнями и бутылками 
    15:07 25.09.2015
    281Мигранты штурмуют ЕС
    На севере Хельсинки около 40 человек устроили беспорядки возле центре, куда доставляют мигрантов из Ближнего Востока и Африки.
    Финляндия. Хельсинки. На улицах города
    Фестиваль музыки и визуальных искусств Flow открылся в Хельсинки
    19:59 14.08.2015
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    В 2015 году с 14 по 16 августа на территории выведенных из эксплуатации объектов теплоэлектростанции выступят более 100 музыкальных коллективов и сольных артистов из десятков стран мира.
    Федерика Могерини
    Военного решения конфликта в Украине не существует - Могерини
    17:54 05.03.2015
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    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сказала, что не разделяет идею холодной войны и не считают, что военные действия способствуют разрешению конфликта в Украине.
    Стокгольм
    Стокгольмский аэропорт частично оцеплен из-за подозрительного багажа
    13:32 09.12.2014
    43
    В багажном отделении одного из самолетов было обнаружено устройство, похожее на взрывное.
    Аэропорт Хельсинки
    Аэропорт Хельсинки вводит повышенные меры безопасности - СМИ
    14:21 03.07.2014
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    Администрация международного аэропорта Хельсинки-Вантаа в Финляндии на фоне планов Вашингтона усилить меры безопасности в зарубежных аэропортах готовится в ближайшее время ужесточить процедуры, связанные с досмотром пассажиров.
    Хоккей
    Кубок мира по хоккею в 2020 году может пройти в Европе - СМИ
    09:51 12.06.2014
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    Кубок мира по хоккею, о возобновлении которого еще официально не объявлено, в 2020 году может пройти в Европе, сообщает финское издание Ilta Sanomat.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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