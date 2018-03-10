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    Гильменд (провинция)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ситуация в Афганистане. Архивное фото
    В Афганистане при ракетном ударе погибли не менее 26 участников свадьбы
    03:18 01.01.2015
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    Число погибших в провинции Гильменд может быть больше 30 человек, пострадавших - до 60.
    Афганские талибы напали на банк в провинции Гильменд. Видео
    Афганские талибы напали на банк в провинции Гильменд 
    04:02 18.12.2014
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    По меньшей мере 10 человек погибли и 10 получили ранения в результате нападения боевиков на отделение банка в административном центре афганской провинции Гильменд на границе с Пакистаном.
    Взрыв. Архивное фото
    При нападении боевиков на банк в Афганистане погибли 10 человек
    10:46 17.12.2014
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    В нападении приняли участие четыре боевика движения "Талибан", один из них подорвал себя, еще трое участвуют в перестрелке с силами безопасности.
    Теракт. Архивное фото
    Террорист взорвал себя в здании банка в Афганистане
    10:15 17.12.2014
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    Данных о жертвах пока нет. Обстоятельства происшедшего выясняются.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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