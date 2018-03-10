Ученые обнаружили на дне каньона апатиты. Проанализировав их, они пришли к выводу, что каньон существовал уже 70 миллионов лет назад - в конце мелового периода мезозойской эры, когда на Земле жили динозавры.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.