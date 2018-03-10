По данным правоохранителей, инцидент произошел на территории промышленной зоны Гостомеля. Автомобиль нашли на одной из улиц этого населенного пункта. Злоумышленники были задержаны спустя несколько часов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.