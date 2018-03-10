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    Горишни Плавни (Комсомольск)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Стела на въезде в Горишни Плавни, ранее - Комсомольск
    Горишним Плавням пригрозили уголовным делом за стелу "Комсомольск"
    09:27 05.07.2017
    293Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Институт национальной памяти недоволен, что власти Горишних Плавней решили восстановить поврежденную в мае стелу на въезде в город. Тогда на ней были сорваны две буквы, и теперь надпись читается как Комоольск, а не Комсомольск.
    Спортсмен из Горишних Плавнив выиграл Международный турнир по стрельбе
    Спортсмен из Горишних Плавнив выиграл Международный турнир по стрельбе
    02:57 19.11.2016
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    Сборная Украины опередила серебряных призеров - Хорватию и бронзовых - Венгрию. Международный турнир по стрельбе "Олимпийские надежды" прошел в городе Нитра (Словакия).
    СБУ задержала банду киллеров, проживавших в Горишних Плавнях
    СБУ задержала банду киллеров, проживавших в Горишних Плавнях
    19:26 20.07.2016
    453Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По информации СБУ, во время обысков по месту временного проживания киллеров в Горишних Плавнях сотрудники СБУ изъяли две гранаты, более 50 патронов, огнестрельное и холодное оружие.
    Комсомольск (Горишни Плавни)
    Почему граждане не хотят жить в Горишних Плавнях
    09:45 14.06.2016
    1199На металлолом. Украина против советских памятников.
    Страсти по Горишним Плавням разгораются еще сильнее. Если несколько дней назад на городских общественных слушаниях 70% их участников поддержало идею переименования бывшего Комсомольска в Святониколаевск, то теперь нашлись адепты нынешнего названия.
    Комсомольск (Горишни Плавни)
    Жители Горишних Плавней выбрали новое название города
    02:33 09.06.2016
    3158На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как сообщают местные СМИ, на очередных общественных слушаниях жители Горишних Плавней высказались против нового названия. При этом 70% граждан поддержали переименование бывшего Комсомольска в Святониколаевск.
    Петр Порошенко в ходе пятой пресс-конференции
    Жители города Горишни Плавни требуют извинений Порошенко за насмешки
    20:21 03.06.2016
    4733На металлолом. Украина против советских памятников.
    Порошенко заявил, что как гражданин он был бы "не очень счастлив ехать именно в эти Плавни", и предположил, что отправится в этот город, если получит приглашение.
    Порошенко о переименовании Комсомольска, Видео
    Порошенко о переименовании Комсомольска в Горишни Плавни 
    17:43 03.06.2016
    1414На металлолом. Украина против советских памятников.
    Во время пресс-конференции президент Петр Порошенко подчеркнул, что местные общины имеют приоритетное право на определение нового названия своего населенного пункта.
    Подписание закона. Архивное фото
    Порошенко предлагают перенести столицу в Горишни Плавни
    23:34 02.06.2016
    1118На металлолом. Украина против советских памятников.
    Петиция с предложением перенести столицу Украины из Киева в г. Горишни Плавни в Полтавской области на данный момент набрала порядка ста подписей из 25 тысяч необходимых.
    Фотожабы на переименование Комсомольска в Горишни Плавни
    Соцсети взорвались фотожабами на переименование Комсомольска в Горишни Плавни 
    09:55 26.05.2016
    4429На металлолом. Украина против советских памятников.
    Общественность жваво отреагировала на переименование Комсомольска в Полтавской области в Горишни Плавни. Так, соцсети буквально взорвались фотожабами на решение парламента.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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