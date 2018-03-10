Институт национальной памяти недоволен, что власти Горишних Плавней решили восстановить поврежденную в мае стелу на въезде в город. Тогда на ней были сорваны две буквы, и теперь надпись читается как Комоольск, а не Комсомольск.
Страсти по Горишним Плавням разгораются еще сильнее. Если несколько дней назад на городских общественных слушаниях 70% их участников поддержало идею переименования бывшего Комсомольска в Святониколаевск, то теперь нашлись адепты нынешнего названия.
Как сообщают местные СМИ, на очередных общественных слушаниях жители Горишних Плавней высказались против нового названия. При этом 70% граждан поддержали переименование бывшего Комсомольска в Святониколаевск.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".