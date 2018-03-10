Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
В Дрездене обсуждался вопрос экономической ситуации, Германия готова к помощи, сказала канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
Президент прибыл в Германию, первым городом посещения стал Дрезден. Президентская чета посетила больницу в Дрездене, где лечатся раненые украинские военные, побеседовала с представителями местной украинской общины.
Порошенко, находясь с двухдневным рабочим визитом в Дрездене, посетил раненого военнослужащего-участника АТО, старшего лейтенанта двадцать четвёртой бригады Владимира Геру и встретился с украинской общиной.
Акция протеста антиисламского движения, которое в Лейпциге именуется Legida, собрало около 15 тысяч участников, тогда как организатор акции Йорг Хойер накануне заявлял об ожидаемых 60 тысячах демонстрантах.
Самая масштабная по количеству демонстрантов акция была отмечена в Дрездене. Акцию провело правое движение Pegida под лозунгом "Европейцы-патриоты против исламизации Запада", которое выступает за ужесточение иммиграционных законов.
Накануне "Укрэнерго" аварийно отключила 30 энергоблоков из-за дефицита угля, в Минэнерго сообщили об установлении графиков отключения электроэнергии, в то же время президент Казахстана заявил о планах поставок угля в Украину.
Акцию проводит правое движение Pegida под лозунгом "Европейцы-патриоты против исламизации Запада", которое выступает за ужесточение иммиграционных законов. Его представители недовольны большим числом мусульман в Европе.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.