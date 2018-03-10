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    Саксония

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Тюрьма. Архивное фото
    Суицид в тюрьме. Глава Минюста Саксонии: это чрезвычайно трудная ситуация
    11:37 15.10.2016
    436
    Министру юстиции Саксонии Себастьяну Гемкову грозит отставка – самый важный заключенный Германии покончил жизнь самоубийством в камере-одиночке.
    Митинги в Дрездене. Видео
    Столкновения на антиисламском митинге в Дрездене 
    01:18 20.10.2015
    286Мигранты штурмуют ЕС
    В результате столкновений пострадал активист Pegida и трое других демонстрантов. Полиция пока эту информацию не подтвердила, но уже заявила о столкновениях между двумя лагерями активистов.
    Акция движения ПЕГИДА. Архивное фото
    От 7 до 8 тыс человек приняли участие в антиисламском митинге в Дрездене
    01:42 13.10.2015
    74
    Местная полиция не предоставила данных о количестве участников митинга. По данным СМИ, в демонстрации приняли участие от семи до восьми тысяч человек. Демонстрация прошла мирно.
    На месте ДТП в Константиновке Донецкой области
    Хроника 16 марта: волнения в Константиновке, возвращение Путина
    09:17 17.03.2015
    4320Трагедия в Константиновке
    Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
    Петр Порошенко и Ангела Меркель
    Меркель: Германия готова участвовать в экономической помощи Украине
    16:46 16.03.2015
    226Ситуация в экономике Украины
    В Дрездене обсуждался вопрос экономической ситуации, Германия готова к помощи, сказала канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
    Порошенко встретился с украинской диаспорой в Дрездене
    Порошенко встретился с украинской диаспорой в Дрездене 
    02:34 16.03.2015
    265
    Президент прибыл в Германию, первым городом посещения стал Дрезден. Президентская чета посетила больницу в Дрездене, где лечатся раненые украинские военные, побеседовала с представителями местной украинской общины.
    Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию
    Порошенко обсудит с Меркель украинские реформы и минское соглашение
    00:57 16.03.2015
    544
    В понедельник Порошенко будет торжественно принят в президентской резиденции в Берлине, в замке Бельвю. Затем последует прием у канцлера Меркель, после чего запланирована встреча с прессой.
    Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию
    Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию 
    00:34 16.03.2015
    329
    Порошенко, находясь с двухдневным рабочим визитом в Дрездене, посетил раненого военнослужащего-участника АТО, старшего лейтенанта двадцать четвёртой бригады Владимира Геру и встретился с украинской общиной.
    В Дрездене и Гамбурге антиисламистам сказали нет
    В Дрездене прошла акция против антиисламского движения 
    10:18 27.01.2015
    74
    Несмотря на проливной дождь, в акции приняли участие десятки тысяч человек. На площади перед Фрауэнкирхе (церковью Богородицы) в центре города состоялся концерт.
    Акции протеста в Германии
    Протесты антиисламского движения и его противников прошли в Лейпциге
    08:54 22.01.2015
    95
    Акция протеста антиисламского движения, которое в Лейпциге именуется Legida, собрало около 15 тысяч участников, тогда как организатор акции Йорг Хойер накануне заявлял об ожидаемых 60 тысячах демонстрантах.
    Акции протеста в Германии
    В Германии тысячи человек вышли на антиисламскую акцию протеста 
    12:40 13.01.2015
    216Франция: террор нарастает
    Антиисламская акция протеста прошла на востоке Германии. Органиатором выступило движение ПЕГИДА.
    Ситуация в Германии. Архивное фото
    В Дрездене прошел марш протеста против антиисламского движения
    23:09 10.01.2015
    120Франция: террор нарастает
    Организовали марш премьер-министр федеральной земли Саксония Станислав Тиллих, а также обербургомистр города Гельма Орош.
    Антиисламские выступления в Дрездене
    Германию всколыхнули антиисламские протесты 
    01:32 07.01.2015
    352
    Более 30 тысяч человек приняли участие в антиисламских демонстрациях, прошедших в понедельник вечером в крупных городах Германии.
    Антимиграционные протесты в Дрездене (Германия)
    Свыше 30 тыс человек приняли участие в антиисламских демонстрациях в Германии
    23:47 05.01.2015
    103
    Самая масштабная по количеству демонстрантов акция была отмечена в Дрездене. Акцию провело правое движение Pegida под лозунгом "Европейцы-патриоты против исламизации Запада", которое выступает за ужесточение иммиграционных законов.
    Антиисламская акция протеста в Германии
    Дрезден захлестнули акции протеста 
    14:55 23.12.2014
    363
    Антиисламская демонстрация объединила тысячи человек в Дрездене. Более 17 тысяч человек вышли в понедельник вечером на улицы Дрездена, чтобы принять участие в антиисламской демонстрации.
    Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев
    Хроника 22 декабря: визит Назарбаева, "Укрэнерго" отключила 30 энергоблоков
    09:42 23.12.2014
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    Накануне "Укрэнерго" аварийно отключила 30 энергоблоков из-за дефицита угля, в Минэнерго сообщили об установлении графиков отключения электроэнергии, в то же время президент Казахстана заявил о планах поставок угля в Украину.
    Антимиграционные протесты в Дрездене (Германия)
    Более 17 тыс человек приняли участие в антиисламской демонстрации в Дрездене
    06:59 23.12.2014
    48
    Как отмечается, акцию по традиции провело правое движение Pegida.
    Антиисламская демонстрация объединила тысячи человек в Дрездене. Видео
    Антиисламская демонстрация объединила тысячи человек в Дрездене 
    04:09 23.12.2014
    139
    Более 17 тысяч человек вышли в понедельник вечером на улицы Дрездена, чтобы принять участие в антиисламской демонстрации.
    Антимиграционные протесты в Дрездене (Германия)
    Тысячи немцев в Дрездене вышли на антиисламские протесты 
    17:43 16.12.2014
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    Многотысячная демонстрация против исламизации Германии прошла в Дрездене в понедельник вечером, по данным местных СМИ, в акции приняли участие порядка 15 тысяч человек.
    Шпиль с полумесяцем на мечети. Архивное фото
    Порядка 15 тыс человек участвуют в антиисламской демонстрации в Дрездене
    23:46 15.12.2014
    236Военная кампания против "Исламского государства"
    Акцию проводит правое движение Pegida под лозунгом "Европейцы-патриоты против исламизации Запада", которое выступает за ужесточение иммиграционных законов. Его представители недовольны большим числом мусульман в Европе.
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