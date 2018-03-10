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    Форос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Детей из Славянска перевозят из Фороса в санаторий Севастополя
    22:31 30.05.2014
    64Восстановление Славянска
    Руководство санатория "Форос" заявляет, что дети из Донецка и Славянска не могут войти на территорию из-за того, что договор с крымскими властями подразумевает заезд только 2 июня, передает корреспондент РИА Новости из Фороса.
    Детей, прибывших из Славянска и Донецка, не пускают в санаторий "Форос"
    21:48 30.05.2014
    73Восстановление Славянска
    Администрация санатория "Форос", владельцы которого находятся в Киеве, не пускают на территорию объекта детей, эвакуированных из Славянска и Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
    Детей из Славянска и Донецка привезли в санаторий Фороса
    21:29 30.05.2014
    414Восстановление Славянска
    Дети из Славянска и Донецка прибыли в пансионат Фороса в Крыму, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
    Дети. Архивное фото
    Эвакуированные из Славянска и Донецка дети отправятся на отдых в Форос
    16:34 30.05.2014
    42Восстановление Славянска
    Эвакуированные из Славянска и Донецка дети едут в автобусах в лагерь отдыха в Форос, в "Артек" они не поедут, сообщил РИА Новости источник в администрации детского лагеря "Артек".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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