Руководство санатория "Форос" заявляет, что дети из Донецка и Славянска не могут войти на территорию из-за того, что договор с крымскими властями подразумевает заезд только 2 июня, передает корреспондент РИА Новости из Фороса.
Администрация санатория "Форос", владельцы которого находятся в Киеве, не пускают на территорию объекта детей, эвакуированных из Славянска и Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".