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    Евпатория

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    В Крыму на пляже нашли древнюю могилу
    В Крыму на пляже случайно нашли древнюю могилу
    20:59 17.11.2017
    1308
    Случайный прохожий увидел в песке край большой каменной плиты. Он заинтересовался находкой и сообщил о ней в Евпаторийский краеведческий музей.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: закрытие портов в Феодосии и Евпатории будет постепенным
    15:45 15.05.2014
    57Присоединение Крыма к РФ
    Порты в крымских городах Феодосии и Евпатории не будут закрыты одномоментно, этот процесс будет проходить постепенно, заявил первый вице-премьер правительства Крыма Рустам Темиргалиев.
    Евпатория.
    "Посейдон" открыл курортный сезон в Евпатории
    15:35 01.05.2014
    53Присоединение Крыма к РФ
    Курортный сезон торжественно открыли в Евпатории, где прошел театрализованный парад, главным персонажем которого стал царь морей Посейдон, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского совета.
    Актер Алексей Панин
    Спектакль с участием Панина в Евпатории отменен из-за скандала
    15:43 23.08.2013
    20Скандал с актером Алексеем Паниным в Крыму
    "Спектакля "За двумя зайцами" сегодня не будет, всем зрителям возместят стоимость билетов", - сказала собеседница агентства, не уточнив, кто понесет расходы, связанные с отменой мероприятия.
    Спасатели не дали мужчине спрыгнуть с пятиэтажного дома в Евпатории
    15:37 04.02.2013
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    Спасатели предотвратили попытку самоубийства мужчины, который хотел спрыгнуть с крыши пятиэтажного здания в Евпатории.
    Пожарные машины
    Пожар в детском лагере в Евпатории потушен
    10:51 10.01.2013
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    Возгорание произошло в ночь на четверг в летнем детском оздоровительном центре "Смена" в отдельно стоящем двухэтажном здании жилого корпуса.
    Пожар в детском летнем лагере в Евпатории еще не потушен, жертв нет
    09:21 10.01.2013
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    Пожарные продолжают борьбу с огнем, возникшим в ночь на четверг в одном из корпусов летнего детского оздоровительного центра "Смена" в Евпатории.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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