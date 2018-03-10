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Тег
Евпатория
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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В Крыму на пляже случайно нашли древнюю могилу
20:59 17.11.2017
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Случайный прохожий увидел в песке край большой каменной плиты. Он заинтересовался находкой и сообщил о ней в Евпаторийский краеведческий музей.
Темиргалиев: закрытие портов в Феодосии и Евпатории будет постепенным
15:45 15.05.2014
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Присоединение Крыма к РФ
Порты в крымских городах Феодосии и Евпатории не будут закрыты одномоментно, этот процесс будет проходить постепенно, заявил первый вице-премьер правительства Крыма Рустам Темиргалиев.
"Посейдон" открыл курортный сезон в Евпатории
15:35 01.05.2014
53
Присоединение Крыма к РФ
Курортный сезон торжественно открыли в Евпатории, где прошел театрализованный парад, главным персонажем которого стал царь морей Посейдон, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского совета.
Спектакль с участием Панина в Евпатории отменен из-за скандала
15:43 23.08.2013
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Скандал с актером Алексеем Паниным в Крыму
"Спектакля "За двумя зайцами" сегодня не будет, всем зрителям возместят стоимость билетов", - сказала собеседница агентства, не уточнив, кто понесет расходы, связанные с отменой мероприятия.
Спасатели не дали мужчине спрыгнуть с пятиэтажного дома в Евпатории
15:37 04.02.2013
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Спасатели предотвратили попытку самоубийства мужчины, который хотел спрыгнуть с крыши пятиэтажного здания в Евпатории.
Пожар в детском лагере в Евпатории потушен
10:51 10.01.2013
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Возгорание произошло в ночь на четверг в летнем детском оздоровительном центре "Смена" в отдельно стоящем двухэтажном здании жилого корпуса.
Пожар в детском летнем лагере в Евпатории еще не потушен, жертв нет
09:21 10.01.2013
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Пожарные продолжают борьбу с огнем, возникшим в ночь на четверг в одном из корпусов летнего детского оздоровительного центра "Смена" в Евпатории.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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