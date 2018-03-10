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    Эритрея

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Футбол
    Десять футболистов сборной Эритреи попросили убежища в Ботсване
    12:17 15.10.2015
    65
    По информации СМИ, десять футболистов сборной Эритреи приняли решение не садиться в самолет, выполнявший обратный рейс, после чего были задержаны местной полицией.
    Пассажиры потерпевшего крушение корабля являются гражданами Эритреи
    15:24 03.10.2013
    10
    Сотни мигрантов до сих пор остаются в воде, поэтому число погибших может еще увеличиться. На месте работают спасательные службы острова. Спасены более 150 человек.
    Африканские девушки
    Эритрея опровергла сообщения о попытке госпереворота
    09:41 27.01.2013
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    СМИ сообщали, что в минувший понедельник в Эритрее произошла попытка государственного переворота. Около 200 военнослужащих в столице страны городе Асмэра захватили Министерство информации.
    Лояльные властям Эритреи войска окружили мятежников - СМИ
    16:14 21.01.2013
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    По данным агентства Франс Пресс, к зданию, где находятся около 200 предполагаемых мятежников, выдвинуты танки.
    Африканские девушки
    В Эритрее произошла попытка государственного переворота
    15:30 21.01.2013
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    В восточноафриканском государстве военнослужащие в понедельник захватили Министерство информации и штаб-квартиру государственного телевидения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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