Среди британских военных кораблей, сопровождавших российский авианосец, был фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean. К ним присоединились корабли НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Бельгии.
Отряд кораблей и судов РФ форсировал самую узкую часть Ла-Манша пролив Па-де-Кале и зашел в залив Сены. Во время стоянки будет отработан комплекс мероприятий по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".