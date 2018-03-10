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    Ла-Манш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Авианосец Адмирал Кузнецов в сопровождении британских истребителей и кораблей. Видео
    Российский крейсер "Адмирал Кузнецов" в сопровождении кораблей НАТО 
    09:58 26.01.2017
    3259
    Среди британских военных кораблей, сопровождавших российский авианосец, был фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean. К ним присоединились корабли НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Бельгии.
    Тысячи мигрантов штурмовали тоннель под Ла-Маншем. Видео
    Тысячи мигрантов штурмовали тоннель под Ла-Маншем 
    12:43 29.07.2015
    268
    Вторую ночь подряд правоохранительные органы Франции пресекают попытки мигрантов нелегально перебраться в Великобританию по тоннелю под Ла-Маншем. С подробностями — корреспондент RT Лора Бердон-Мэнли.
    Перед исчезновением борт подал сигнал о чрезвычайной ситуации.
    Самолет ВВС США исчез над Ла-Маншем
    09:37 29.04.2015
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    Как отмечается, перед исчезновением борт подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Официальный представитель американских ВВС сообщение о происшествии не комментирует.
    Самолеты Ту-95 ВВС РФ. Архивное фото
    Британские военные заявили об активности ВВС РФ к югу от Великобритании
    09:47 29.01.2015
    386
    По словам представителя британского Минобороны, российские самолеты могли проверять скорость реакции ВВС Британии на юге страны.
    Корабль Североморск ВМФ России
    Отряд кораблей ВМФ России ушел из Ла-Манша
    12:15 01.12.2014
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    Экипажи кораблей Северного флота России проводят тренировки противовоздушной и противолодочной обороны по охране судов.
    Северный флот ВМФ России
    Корабли ВМФ России проведут учения в Ла-Манше
    13:28 28.11.2014
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    Отряд кораблей и судов РФ форсировал самую узкую часть Ла-Манша пролив Па-де-Кале и зашел в залив Сены. Во время стоянки будет отработан комплекс мероприятий по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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