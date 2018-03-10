Игра, состоявшаяся во вторник в Эйндховене, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Мемфиса Депая (41-я минута) у манкунианцев голландский клуб ответил точными ударами Эктора Морено (45) и Люсиано Нарсингха (57).
Из Харькова на военную базу недалеко от города Эйндховен военно-транспортным самолет ВВС Нидерландов, были доставлены шесть контейнеров с телами пассажиров, погибших при крушении малайзийского Boeing на востоке Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".