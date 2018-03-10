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    Эйндховен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сара Шёстрём (Швеция), плаванье, позирует со своей серебряной медалью.
    Обновлен мировой рекорд на 100-метровке кролем на этапе Кубка мира
    20:56 11.08.2017
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    Новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем установлен шведской плавчихой Сарой Шестрем. Этапы Кубка мира проходят на короткой воде.
    ПСВ. Архивное фото
    Футболисты ПСВ сыграли вничью с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    00:50 25.02.2016
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    Игра, состоявшаяся в среду в Эйндховене, завершилась со счетом 0:0. Хозяева завершали матч вдесятером - на 68-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий Гастон Перейро.
    ПСВ. Архивное фото
    ПСВ одержал волевую победу над "МЮ" в домашнем матче Лиги чемпионов
    23:58 15.09.2015
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    Игра, состоявшаяся во вторник в Эйндховене, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Мемфиса Депая (41-я минута) у манкунианцев голландский клуб ответил точными ударами Эктора Морено (45) и Люсиано Нарсингха (57).
    Голландские эксперты приступили к сбору обломков малайзийского Boeing на востоке Украины
    Самолет с останками погибших при крушении Boeing прибыл в Нидерланды
    19:06 28.11.2014
    108Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Из Харькова на военную базу недалеко от города Эйндховен военно-транспортным самолет ВВС Нидерландов, были доставлены шесть контейнеров с телами пассажиров, погибших при крушении малайзийского Boeing на востоке Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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