Лидеры "семерки" в понедельник обсудят тему терроризма - вопросы борьбы с группировками "Исламское государство" и "Боко Харам" и специальное предложение Берлина - создание фонда для борьбы с бедностью.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.