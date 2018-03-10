наверх
10.03.201808:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Дружковка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Хоккейный матч Донбасс - Кременчук
    "Донбасс" в пятый раз стал чемпионом Украины по хоккею
    02:17 08.04.2017
    47
    Поединок, который состоялся накануне в Дружковке, закончился со счетом 2:1. Победную шайбу в концовке второго периода забил Егоров. Это второй подряд чемпионство "Донбасса".
    Митинг в Дружковке из-за отсутствия водоснабжения и повышения тарифов на воду
    Жители Дружковки близ зоны АТО вышли на протест против роста тарифов ЖКХ
    10:13 22.07.2016
    608Тарифные протесты.
    Как сообщают СМИ, жителей Дружковки возмущает, что воду отключают в дневное время, а подают утром и вечером, с перебоями, в то время как в соседних городах вода подается круглосуточно.
    Митинг в Дружковке из-за отсутствия воды
    Массовый митинг из-за отсутствия воды прошел в Дружковке Донецкой области
    03:59 22.07.2016
    1820
    Митингующие, кроме всего прочего, требовали от городской власти также провести расследование относительно предпринимательской деятельности членов семьи директора горводоканала, а также уволить его.
    Российский флаг в Дружковке. Видео
    В Дружковке на праздновании Дня Конституции растянули российский флаг 
    16:21 28.06.2016
    9694Основной закон. 20 лет Конституции Украины
    Местные жители обвиняют мэра Дружковки Валерия Гнатенко в предательстве и сотрудничестве с ополченцами самопровозглашенной ДНР. На мероприятиях также присутствовал глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.
    Хоккей. Арихивное фото
    "Донбасс" разгромил "Компаньон" на чемпионате Украины по хоккею
    18:19 10.10.2015
    161
    Согласно информации, на сегодняшний день это самая большая победа в украинском сезоне 2015-2016. Данная игра стала юбилейной 1500-й в истории чемпионатов Украины.
    Демонтаж памятника Владимиру Ленину в Дружковке
    Демонтаж памятника Ленину в Дружковке 
    14:18 23.06.2015
    434
    В центре Дружковки (город расположен в Донецкой области, входит в Краматорскую агломерацию) во вторник проходит демонтаж памятника Владимиру Ленину. Подробнее смотрите в видео.
    Граната РГД–5
    Шесть человек ранены в результате взрыва гранаты возле кафе в Дружковке
    14:52 12.04.2015
    519
    Безработный житель Дружковки, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, достал из кармана гранату и выдернул чеку. Затем, испугавшись, бросил ее в палисадник кафе, где она взорвалась.
    Милиционер в зоне АТО
    За вымогательство под суд отдан бывший работник угрозыска Донбасса
    15:49 06.02.2015
    97
    Прокуратура Запорожской области передала в суд дело по обвинению оперуполномоченного угрозыска из Дружковки Донецкой области. Его обвиняют в разбое и вымогательстве.
    В кабине машиниста
    Донецкая железная дорога запустила поезд Луганск-Одесса
    09:55 01.10.2014
    635
    Поезд будет курсировать в составе 16 вагонов через станции Родаково, Красный Лиман, Славянск, Лозовая, Днепропетровск, Днепродзержинск, Пятихатки, Знаменка, Кировоград и Вознесенск.
    Обострение ситуации в Донецкой области
    Силовики взяли под контроль два населенных пункта Донецкой области
    11:17 07.07.2014
    521АТО на Юго-Востоке.
    Украинские силовики заявляют, что взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой области - Артемовск и Дружковку. Ночью обстрелы позиций сил спецоперации продолжились.
    Танк Т-34 в Луганске
    Ополченцам "ДНР" удалось снять с постамента еще один танк времен ВОВ
    17:34 01.07.2014
    608АТО на Юго-Востоке.
    Ополченцам "ДНР" удалось снять с постамента еще один танк времен Великой Отечественной войны, сообщили во вторник РИА Новости в штабе ополчения.
    Ситуация в Донецкой области
    Водоснабжение Краматорска, Дружковки и Константиновки восстанавливают
    22:50 18.06.2014
    557Спецоперация на востоке Украины
    Энергетики восстановили электроснабжение двух поврежденных подстанций в Донецкой области, запуск которых позволит предприятию "Вода Донбасса" восстановить водоснабжение Краматорска, Дружковки и Константиновки.
    Ситуация в Славянске
    Гуманитарная катастрофа грозит городам Донецкой области - Тарута
    07:14 16.06.2014
    822Спецоперация на востоке Украины
    Гуманитарная катастрофа сейчас грозит ряду городов Донецкой области, заявил телеканалу Hromadske.tv губернатор Донецкой области Сергей Тарута.
    Кухонный кран
    Краматорск, Дружковка и Константиновка остались без воды
    17:58 11.06.2014
    1707Спецоперация на востоке Украины
    Краматорск, Дружковка, Константиновка и ряд других населенных пунктов также остались без воды после бомбежки в Донецкой области во вторник, сообщается на сайте властей Краматорска.
    Ситуация в Донецкой области
    Жители нескольких городов Донецкой области частично остались без воды
    15:51 04.06.2014
    241Ожесточенные бои в Донецке
    Второй Донецкий водовод был поврежден в результате вооруженного противостояния на севере Донецкой области Украины накануне, в результате частично без воды остались жители Славянска, Константиновки, Дружковки и Краматорска.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги