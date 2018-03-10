Энергетики восстановили электроснабжение двух поврежденных подстанций в Донецкой области, запуск которых позволит предприятию "Вода Донбасса" восстановить водоснабжение Краматорска, Дружковки и Константиновки.
Второй Донецкий водовод был поврежден в результате вооруженного противостояния на севере Донецкой области Украины накануне, в результате частично без воды остались жители Славянска, Константиновки, Дружковки и Краматорска.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".