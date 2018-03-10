Руководитель отдела российского посольства в Венесуэле заявил, что гражданку Украины признали невиновной в смерти подруги. Также он сообщил, что делается все необходимое, чтобы вывезти тело покойной на родину.
Инцидент произошел в среду в тот момент, когда девушка полуголой высунулась в окно автомобиля на полном ходу. В момент трагедии в автомобиле вместе с девушкой находилась гражданка Украины, которая на камеру телефона записала произошедшее.
Спасатели обнаружили тела 27 человек в населенном пункте Петит-Саванна, где сошел оползень. Местные власти не исключают, что число жертв стихии может возрасти, так как к настоящему моменту несколько человек числятся пропавшими без вести.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".