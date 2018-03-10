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    Доминика

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина
    Дело о гибели полуголой россиянки: украинку признали невиновной
    20:05 16.10.2017
    1559
    Руководитель отдела российского посольства в Венесуэле заявил, что гражданку Украины признали невиновной в смерти подруги. Также он сообщил, что делается все необходимое, чтобы вывезти тело покойной на родину.
    Наталья Марьянчик
    Смерть полуголой россиянки: выяснились данные о ее попутчице-украинке
    15:17 13.10.2017
    4128
    Как выяснилось, имя украинки - Наталья Марьянчик, она окончила факультет журналистики в Киево-Могилянской академии и переехала на постоянное место жительства в Доминикану.
    Россиянка Наталья Бородина
    Гибель полуголой россиянки на курорте: выяснились подробности о погибшей
    22:30 12.10.2017
    9248
    По данным СМИ, девушка давно перебралась в Москву, где занималась оказанием эскорт-услуг. В Доминиканскую Республику она приехала на отдых с девушками, которые работали вместе с ней.
    Уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина
    В Доминикане погибла россиянка, высунувшись полуголой из окна авто
    17:50 12.10.2017
    14991
    Инцидент произошел в среду в тот момент, когда девушка полуголой высунулась в окно автомобиля на полном ходу. В момент трагедии в автомобиле вместе с девушкой находилась гражданка Украины, которая на камеру телефона записала произошедшее.
    Премьер-министра Доминика Рузвельт Скеррит
    Ураган "Мария" разворотил дом премьер-министра Доминики
    05:22 19.09.2017
    309
    Президент США Дональд Трамп ранее ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.
    Єкс-мєр Херсона Владимир Сальдо
    Экс-мэр Херсона задержан в Доминикане по подозрению в похищении человека
    19:49 25.08.2016
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    Сообщается, что депутата Херсонского горсовета и экс-мэра Херсонской области Владимира Сальдо задержали в Доминиканской республике якобы за похищение человека. Там он находится около двух месяцев.
    Взрыв в Доминикане
    Взрыв на газовой станции в Доминикане: десятки пострадавших 
    11:08 17.02.2016
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    Взрывы произошли в одном из густонаселенных районов на севере столицы, что привело также к разрушению нескольких домов.
    Самолет American Airlines. Архивное фото
    Лайнер American Airlines совершил аварийную посадку на Доминикане
    03:45 24.11.2015
    124
    Самолет направлялся из Северной Каролины (США) на остров Аруба в Карибском море. По данным местных СМИ, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
    Тропический шторм Эрика
    Тропический шторм "Эрика" 
    18:26 30.08.2015
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    Тропический шторм "Эрика", который обрушился на островные государства Карибского бассейна, ослабел до тропического циклона.
    Шторм
    Число жертв шторма "Эрика" на Доминике увеличилось до 35 человек
    23:55 28.08.2015
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    Спасатели обнаружили тела 27 человек в населенном пункте Петит-Саванна, где сошел оползень. Местные власти не исключают, что число жертв стихии может возрасти, так как к настоящему моменту несколько человек числятся пропавшими без вести.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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