Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает, что строительство ГЭС на Днестре уничтожит эту реку навсегда. Об этом она сказала во время видеомоста на тему: "Строительство ГЭС на Днестре может привести к экологической катастрофе".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.