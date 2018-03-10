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Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает, что строительство ГЭС на Днестре уничтожит эту реку навсегда. Об этом она сказала во время видеомоста на тему: "Строительство ГЭС на Днестре может привести к экологической катастрофе".