Корабль ВМФ России "Приазовье" с 308 гражданами из 19 государств, эвакуированных вчера из зоны военных действий в районе Адена, прибыл в порт Джибути, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.