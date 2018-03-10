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    Диярбакыр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    Взрыв в Диярбакыре является терактом - власти Турции
    10:38 12.04.2017
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    Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что на месте взрыва в турецком Диярбакыре был обнаружен подземный туннель, куда была заложена взрывчатка.
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв, есть раненые
    11:53 11.04.2017
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    По данным СМИ, ЧП произошло в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Постройка частично обрушилась. В качестве одной из причин инцидента называется взрыв газового баллона.
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    Взрыв в турецком городе Диярбакыр: жертвами стали полицейские 
    03:47 17.01.2017
    140Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле
    При проезде бронированного микроавтобуса с полицейским спецназом в районе университета Диджле в 16.30 (15.30 по Киеву) сработало взрывное устройство. Четыре полицейских погибли.
    Взрыв в турецком Диярбакыре
    Появились кадры мощного взрыва в Диярбакыре: десятки пострадавших 
    09:40 04.11.2016
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    По меньшей мере один человек погиб и более 30 получили ранения в результате взрыва в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает телеканал NTV в пятницу со ссылкой на источник в полиции.
    Взрыв в турецком городе Диярбакыре. Архивное фото
    Появились первые данные о жертвах мощного взрыва на юго-востоке Турции
    23:47 12.05.2016
    832Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    По предварительным данным, взрыв в одном из домов района Диярбакыра Сур мог произойти при подготовке курдскими повстанцами взрывного устройства. Сообщается о 4 погибших и 10 пострадавших.
    Последствия атаки на военный конвой в Турции
    На месте атаки на военный конвой в турецкой провинции Диярбакыр 
    04:17 19.02.2016
    1106Атака на полицейский участок в Стамбуле
    Теракт произошел в районе города Лидже, на место происшествия прибыли машины скорой помощи и большое количество силовиков, которые начали антитеррористическую операцию.
    В турецком Диярбакыре сотни женщин выступили против столкновений между турецкой армией и курдами
    Массовый митинг турецких женщин против боев между армией и курдами 
    11:16 08.02.2016
    281Взрывы в Турции - 2015
    В турецком Диярбакыре сотни женщин выступили против столкновений между турецкой армией и курдами. Многие из них принесли фотографии родственников, погибших в столкновениях с полицией в районе Сур.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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