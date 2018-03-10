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Тег
Диярбакыр
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Взрыв в Диярбакыре является терактом - власти Турции
10:38 12.04.2017
156
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что на месте взрыва в турецком Диярбакыре был обнаружен подземный туннель, куда была заложена взрывчатка.
В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв, есть раненые
11:53 11.04.2017
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По данным СМИ, ЧП произошло в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Постройка частично обрушилась. В качестве одной из причин инцидента называется взрыв газового баллона.
Взрыв в турецком городе Диярбакыр: жертвами стали полицейские
03:47 17.01.2017
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Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле
При проезде бронированного микроавтобуса с полицейским спецназом в районе университета Диджле в 16.30 (15.30 по Киеву) сработало взрывное устройство. Четыре полицейских погибли.
Появились кадры мощного взрыва в Диярбакыре: десятки пострадавших
09:40 04.11.2016
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По меньшей мере один человек погиб и более 30 получили ранения в результате взрыва в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает телеканал NTV в пятницу со ссылкой на источник в полиции.
Появились первые данные о жертвах мощного взрыва на юго-востоке Турции
23:47 12.05.2016
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Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
По предварительным данным, взрыв в одном из домов района Диярбакыра Сур мог произойти при подготовке курдскими повстанцами взрывного устройства. Сообщается о 4 погибших и 10 пострадавших.
На месте атаки на военный конвой в турецкой провинции Диярбакыр
04:17 19.02.2016
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Атака на полицейский участок в Стамбуле
Теракт произошел в районе города Лидже, на место происшествия прибыли машины скорой помощи и большое количество силовиков, которые начали антитеррористическую операцию.
Массовый митинг турецких женщин против боев между армией и курдами
11:16 08.02.2016
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Взрывы в Турции - 2015
В турецком Диярбакыре сотни женщин выступили против столкновений между турецкой армией и курдами. Многие из них принесли фотографии родственников, погибших в столкновениях с полицией в районе Сур.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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