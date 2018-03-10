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Тег
Дебальцево
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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Силовики отступили из-под Дебальцево - ДНР
23:19 29.06.2016
3228
Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
Согласно данным, украинские силовики отступили с захваченных утром позиций и покинули территорию, которая по-прежнему остается под контролем республиканских сил.
Жизнь в Дебальцево
11:54 24.02.2015
2130
Дебальцевский котел
Дебальцево — город областного значения в Донецкой области и один из крупнейших железнодорожных узлов Украины.
Дебальцево нужно ДНР-ЛНР, чтобы замкнуть железнодорожное сообщение - Жданов
16:28 17.02.2015
1032
Дебальцевский котел
По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, если боевики возьмут Дебальцево и Мариуполь у них будет полноценное квази-государство со всеми атрибутами.
Военный эксперт: Дебальцевский клин опасен для ДНР-ЛНР
15:36 17.02.2015
1095
Дебальцевский котел
По словам экс-заместителя начальника Генерального штаба в 2006-2010 годах Игоря Романенко, вклинение нарушает коммуникации между Луганском и Донецком и оно их перерезает.
ЕС обеспокоен продолжением боев в Дебальцево
14:47 17.02.2015
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Дебальцевский котел
Официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини сообщила также, что в ЕС сожалеютиз-за помех в работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Дебальцево.
В Дебальцево идет планомерное уничтожение украинской группировки – эксперт
13:56 17.02.2015
1789
Дебальцевский котел
По словам эксперта, полковника запаса Олега Жданова, ополченцам нужна победа в Дебальцево любой ценой.
В Дебальцево обстреляли волонтерский центр, есть жертвы - волонтеры
16:20 25.11.2014
326
Блокада Донбасса
В волонтерском центре в результате обстрела нет воды и света. На дебальцевском направлении в зоне АТО по-прежнему сохраняется напряженная обстановка.
Участок автотрассы Харьков-Ростов закрыт на комендантский час – СМИ
02:32 24.11.2014
328
Донбасс - зона войны
По неофициальной информации, причиной введения временного запрета на движение автомобилей - борьба с диверсионными группами.
Ситуация в районе Дебальцево
13:38 05.11.2014
1445
Обстрелы Донецка, гибель людей
Ситуация в районе Дебальцево по-прежнему остается напряженной. Смотрите на видео кадры позиций силовиков в районе города, который был одним из крупнейших железнодорожных узлов страны.
Танки военных возле Дебальцево
05:57 17.10.2014
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"Режим тишины" на Донбассе.
Танки украинских военных расположились возле Дебальцево Донецкой области.
Кихтенко попал под минометный обстрел в Дебальцево
09:30 13.10.2014
375
"Режим тишины" на Донбассе.
По словам нового губернатора Донецкой области, он полдня провел в Дебальцево, которое, по его мнению, является самой горячей точкой конфликта на Востоке.
В окрестностях Дебальцево продолжаются перестрелки ополченцев и силовиков
13:12 10.10.2014
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"Режим тишины" на Донбассе.
По словам представителя ополчения, сейчас Дебальцево примерно наполовину контролируют силовики и ополченцы.
Штаб спецоперации: за сутки позиции сил АТО в Донбассе обстреливали 35 раз
09:27 10.10.2014
174
"Режим тишины" на Донбассе.
Наибольшее количество обстрелов зафиксировано в районе Дебальцево и города Счастье.
В Дебальцево идут постоянные обстрелы с двух сторон – спецкор
10:53 07.10.2014
410
Конец АТО - война за мир продолжается
Донецкие коммунальщики и горсовет предупреждают, что есть проблемы с финансированием, и подготовка к началу отопительного сезона под большим вопросом. В городе ситуация стабильно напряженная.
Дебальцево после обстрела
00:26 07.10.2014
461
Конец АТО - война за мир продолжается
Практически ежедневно при обстрелах гибнут мирные граждане, разрушаются жилые кварталы.
Спецкор: Донецк сейчас - самая горячая точка в зоне боевых действий
11:44 02.10.2014
661
Война в АТО: картина без прикрас.
В Донецке накануне погибло более десятка мирных жителей, около 30 человек получили ранения. Кроме того, напряженной остается ситуация близ Мариуполя, в Донецком аэропорту и Дебальцево.
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16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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