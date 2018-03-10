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    Дебальцево

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Ситуация в Дебальцево
    Силовики отступили из-под Дебальцево - ДНР
    23:19 29.06.2016
    3228Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Согласно данным, украинские силовики отступили с захваченных утром позиций и покинули территорию, которая по-прежнему остается под контролем республиканских сил.
    Ситуация в Дебальцево
    Жизнь в Дебальцево 
    11:54 24.02.2015
    2130Дебальцевский котел
    Дебальцево — город областного значения в Донецкой области и один из крупнейших железнодорожных узлов Украины.
    Ситуация в Дебальцево. Архивное фото
    Дебальцево нужно ДНР-ЛНР, чтобы замкнуть железнодорожное сообщение - Жданов
    16:28 17.02.2015
    1032Дебальцевский котел
    По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, если боевики возьмут Дебальцево и Мариуполь у них будет полноценное квази-государство со всеми атрибутами.
    Силы АТО в районе Дебальцево, 16 февраля 2015 года.
    Военный эксперт: Дебальцевский клин опасен для ДНР-ЛНР
    15:36 17.02.2015
    1095Дебальцевский котел
    По словам экс-заместителя начальника Генерального штаба в 2006-2010 годах Игоря Романенко, вклинение нарушает коммуникации между Луганском и Донецком и оно их перерезает.
    Ополченцы в окрестностях Дебальцево
    ЕС обеспокоен продолжением боев в Дебальцево
    14:47 17.02.2015
    331Дебальцевский котел
    Официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини сообщила также, что в ЕС сожалеютиз-за помех в работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Дебальцево.
    Ополченец в окрестностях Дебальцево. Архивное фото
    В Дебальцево идет планомерное уничтожение украинской группировки – эксперт
    13:56 17.02.2015
    1789Дебальцевский котел
    По словам эксперта, полковника запаса Олега Жданова, ополченцам нужна победа в Дебальцево любой ценой.
    Обстрел волонтерского центра в Дебальцево
    В Дебальцево обстреляли волонтерский центр, есть жертвы - волонтеры
    16:20 25.11.2014
    326Блокада Донбасса
    В волонтерском центре в результате обстрела нет воды и света. На дебальцевском направлении в зоне АТО по-прежнему сохраняется напряженная обстановка.
    Запрет на проезд в зоне АТО. Архивное фото
    Участок автотрассы Харьков-Ростов закрыт на комендантский час – СМИ
    02:32 24.11.2014
    328Донбасс - зона войны
    По неофициальной информации, причиной введения временного запрета на движение автомобилей - борьба с диверсионными группами.
    Ситуация в Дебальцево
    Ситуация в районе Дебальцево 
    13:38 05.11.2014
    1445Обстрелы Донецка, гибель людей
    Ситуация в районе Дебальцево по-прежнему остается напряженной. Смотрите на видео кадры позиций силовиков в районе города, который был одним из крупнейших железнодорожных узлов страны.
    Танки военных возле Дебальцево
    Танки военных возле Дебальцево 
    05:57 17.10.2014
    586"Режим тишины" на Донбассе.
    Танки украинских военных расположились возле Дебальцево Донецкой области.
    Блокпост ополченцев в городе Дебальцево Донецкой области. Архивное фото
    Кихтенко попал под минометный обстрел в Дебальцево
    09:30 13.10.2014
    375"Режим тишины" на Донбассе.
    По словам нового губернатора Донецкой области, он полдня провел в Дебальцево, которое, по его мнению, является самой горячей точкой конфликта на Востоке.
    Блокпост ополченцев в городе Дебальцево Донецкой области. Архивное фото
    В окрестностях Дебальцево продолжаются перестрелки ополченцев и силовиков
    13:12 10.10.2014
    302"Режим тишины" на Донбассе.
    По словам представителя ополчения, сейчас Дебальцево примерно наполовину контролируют силовики и ополченцы.
    Дебальцево
    Штаб спецоперации: за сутки позиции сил АТО в Донбассе обстреливали 35 раз
    09:27 10.10.2014
    174"Режим тишины" на Донбассе.
    Наибольшее количество обстрелов зафиксировано в районе Дебальцево и города Счастье.
    Украинские военные в Дебальцево
    В Дебальцево идут постоянные обстрелы с двух сторон – спецкор
    10:53 07.10.2014
    410Конец АТО - война за мир продолжается
    Донецкие коммунальщики и горсовет предупреждают, что есть проблемы с финансированием, и подготовка к началу отопительного сезона под большим вопросом. В городе ситуация стабильно напряженная.
    После обстрела Дебальцево
    Дебальцево после обстрела 
    00:26 07.10.2014
    461Конец АТО - война за мир продолжается
    Практически ежедневно при обстрелах гибнут мирные граждане, разрушаются жилые кварталы.
    Обстрел Донецка, 01.10.2014
    Спецкор: Донецк сейчас - самая горячая точка в зоне боевых действий
    11:44 02.10.2014
    661Война в АТО: картина без прикрас.
    В Донецке накануне погибло более десятка мирных жителей, около 30 человек получили ранения. Кроме того, напряженной остается ситуация близ Мариуполя, в Донецком аэропорту и Дебальцево.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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